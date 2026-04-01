コインパーキングの最大料金に関する落とし穴、利用時の確認点とトラブル事例とは

車で外出する際、手軽に駐車できる時間貸し駐車場（コインパーキング）は身近な存在です。

しかし、「最大〇〇円」という看板を信じて利用した結果、数万円の請求を受けるといったトラブルが発生しています。

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過去の事例や複雑な料金体系の仕組み、高額請求を避けるために利用時に確認すべきポイントなどの詳細な内容を解説します。

駐車場料金の身近なトラブル 時間貸し駐車場の料金表示に起因する消費者トラブルは後を絶ちません。

全国の消費生活センターなどには、看板の表示とは違う多額の料金を請求されたという相談が寄せられているといいます。

国民生活センターの集計によると、2013年度に305件の相談が寄せられ、その後は300件前後で横ばいに推移していましたが、2017年度には363件となり再び増加傾向に。

また著名人がSNSなどで「数時間しか止めていないのに高額な料金を請求された」と発信し、話題になることがあります。

こうした問題の背景には、利用条件の表示が分かりにくいことや、料金体系が複雑であることが挙げられます。実際にユーザーからは「最大料金の表示と違った」「看板の表示が分かりづらい」「小さく書いてあるのはずるい」などの声も見受けられます。

また、従来からの看板表示に関するトラブルに加え、近年ではスマートフォンのアプリ上に表示される利用料金と、実際に請求された料金が異なるといった、新たなツールを利用した事案も報告されています。

さらに、駐車券を紛失したことを理由に多額の料金を請求されるケースや、精算機にお金を入れた後にお釣りが出ないというトラブルもあるようです。

最大料金に関する様々な条件 トラブルの多くは「最大料金」に関する適用条件の誤認によるものです。

消費者庁の資料によると、時間貸し駐車場における「最大料金」とは、24時間や夜間など、事業者が設定する時間帯における支払上限額を指します。

最高額に達した以降は、その時間帯内であれば料金は加算されません。

しかし、この最大料金の適用には複数のパターンが存在し、利用者の想定と異なる計算がされることがあります。

一つ目は、最大料金の繰り返しの有無です。

数日間にわたって駐車した場合、24時間ごとに最大料金が繰り返し適用される駐車場と、初回入庫時の1回限りしか適用されない駐車場があります。

1回限りの適用である場合、その適用時間を超えると、以降は通常の時間当たりの単価料金が際限なく加算されることになります。

例えば、入庫から24時間の最大料金が1600円で、通常料金が30分300円の駐車場において、1回限りの適用条件を見落としたとします。

月曜日の8時に入庫し、火曜日の22時に出庫した場合、合計38時間の駐車です。

最初の24時間は最大料金の1600円ですが、残りの14時間は通常料金が適用され8400円が加算。その結果、合計で1万円を請求される計算になります。

二つ目は、「当日最大料金」という表記の定義です。

当日最大と表示されている場合、入庫から24時間以内という意味ではなく、入庫した日の暦日としての24時までを指すことが一般的です。

月曜日の8時に入庫し、火曜日の22時に出庫した例で考えます。月曜日の24時までの16時間は当日最大料金が適用されますが、日付が変わった火曜日の0時から22時までの22時間は通常料金の単価で計算されます。

三つ目は、時間帯や曜日による設定の違いです。

平日や休日、または昼間や夜間といった特定の時間帯のみに最大料金が定められていることがあります。

最大料金が設定されていない時間帯が存在する駐車場もあります。 例えば、平日の8時から17時までのみ最大料金が設定されており、17時から23時までは設定されていない場合があります。

この駐車場に金曜日の18時に入庫し、土曜日の10時に出庫した場合、金曜日の18時から23時まで、および休日にあたる土曜日の8時から10時までの時間帯は最大料金が適用されず、通常の時間当たりの単価料金が加算されます。

四つ目は、入庫時間の条件です。

最大料金が「21時から翌8時までに入庫した場合」にのみ適用される駐車場において、18時に入庫して翌10時に出庫すると、入庫時間の条件を満たさないため夜間最大料金は適用されません。その結果、全時間が通常料金で計算され、12,400円の請求となる例が報告されています。

最大料金の適用には複数のパターンが存在？ どんな事例があったの？

高額請求の具体的な相談事例 利用者が適用条件を見落としたり、表示が不十分であったりすることで、多額の請求に至った具体的な相談事例が複数報告されています。

ある利用者は、「最大600円」と大きく書かれた駐車場を3日と14時間利用。この利用者は繰り返し適用されると認識していましたが、実際には「最大料金適用は1回限り、24時間経過後は一般料金が加算される」という小さな注意書きがあり、2400円の想定に対して1万4000円を請求されたといいます。

同様に、「1日最大500円」の駐車場で、「最大料金は当日限り」という小さな注意書きを見落とし、繰り返し適用があると誤解して5日間利用した結果、2万円以上を請求された事例もあるようです。

また「当日最大600円」という看板を見て週末に2日間駐車した利用者が、1200円のつもりが4000円を請求されたケースも。この場合、看板には小さく「土日祝日を除く」と書かれていたようです。

さらに、「平日3700円、日祝1800円」と表示された駐車場で、利用規約にのみ「最大料金は24時間まで」と記載されていたことを見落とし、3日間の利用で4万6100円を請求された事例も存在します。

また、20分400円で1日最大料金の設定がある駐車場において、年末年始などの特定の期間は最大料金が適用されない旨の注意書きを見落とし、2日間の駐車で5万円を請求された報告もあります。

他にも、特定の番号の駐車スペースにのみ最大料金が適用される条件に気付かず、対象外の場所に止めて6800円を請求された事例も。

最大料金の適用範囲の記載がなく、「24時間最大3500円」とだけ書かれているため、繰り返し適用されると誤認されるおそれのある表示は、景品表示法に違反する可能性があります。

条件がない場合、48時間駐車すると最初の24時間は3500円ですが、残りの24時間は通常料金が加算され、合計1万9500円になることがあります。

料金表示が分かりにくい場合（出典：消費者庁）

また、特定の時間帯に入庫した場合のみ適用される条件を、小さい文字や離れた箇所に記載し、消費者が認識できないおそれがある表示も同様に問題となります。

利用者が事前に確認すること 時間貸し駐車場の料金適用は複雑な場合が多いため、利用する際は事前の確認が必要です。

入庫前に入口付近や精算機周辺の詳細案内に目を通すことが求められます。

確認すべきポイントは、最大料金が適用されるのか、または通常料金が適用されるのかという点です。

最大料金がある場合は、1回限りや1日限りといった適用回数の上限がないかを確認します。

入庫時間、曜日、特定の駐車スペースといった条件の有無も重要な確認項目です。さらに、土日祝日や年末年始、イベント開催時などに特別料金が設定されていないかどうかも把握する必要があります。

もし、条件がよく分からない場合や、繰り返しがあるかを確認できないときは、看板などに記載されている連絡先に入庫前に問い合わせることも対策の一つなほか、意図せぬ高額請求を避けるためには、入庫後にもう一度看板等を確認することも大切。

万が一トラブルに発展した場合は、証拠として看板などの表示をスマートフォンなどの写真で記録に残し、精算後の領収証を保管しておくことが重要です。

その上で、消費者ホットライン（188）や最寄りの消費生活センターなどに相談することが対応策として挙げられます。

また、適用条件が認識できないような不適切な表示を見つけた場合は、消費者庁や各都道府県の景品表示法主管課、公正取引委員会地方事務所などの窓口に情報提供を行うことも可能です。オンラインの専用窓口として、景品表示法違反被疑情報提供フォームも設けられています。