「訳わからん」「ステップアップできないと逆におかしい」中村敬斗が圧巻パフォ→“フランス２部”が急上昇！イングランド撃破に大貢献
現地３月31日に開催された国際親善試合で、森保ジャパンはイングランド代表と聖地ウェンブリーで対戦。23分に三笘薫が決勝点を挙げ、ワールドカップ優勝候補の超難敵を撃破した。
特にキレキレのパフォーマンスを披露したのが、中村敬斗だ。絶妙なグラウンダーのクロスで三笘の得点をアシストした場面をはじめ、随所で抜群の存在感を発揮。また、守備面でも奮闘し、勝利に大きく貢献した。
世界最高峰のプレミアリーグでプレーする相手選手を凌ぐ活躍を受け、中村が所属するスタッド・ドゥ・ランスのカテゴリー「フランス２部」が急上昇ワードに。ネット上は絶賛の声で溢れている。
「こう見ると中村のフランス２部が訳わからんな」
「見たことないけどJよりレベル高いんだろうか」
「少なくともフランス２部にいるべき選手じゃない」
「中村敬斗がフランス２部なのはサッカー界最高の謎」
「一刻も早く５大リーグへ行ってくれ」
「ステップアップできないと逆におかしい」
「今すぐにでもプレミア行こう！」
現在25歳の中村は今季、フランス２部リーグで９ゴール２アシストをマークしている。トップリーグから引く手あまたになりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本がイングランド相手に鮮やかな先制点！ 高速カウンターから中村敬斗→三笘薫でゲット！
特にキレキレのパフォーマンスを披露したのが、中村敬斗だ。絶妙なグラウンダーのクロスで三笘の得点をアシストした場面をはじめ、随所で抜群の存在感を発揮。また、守備面でも奮闘し、勝利に大きく貢献した。
「こう見ると中村のフランス２部が訳わからんな」
「見たことないけどJよりレベル高いんだろうか」
「少なくともフランス２部にいるべき選手じゃない」
「中村敬斗がフランス２部なのはサッカー界最高の謎」
「一刻も早く５大リーグへ行ってくれ」
「ステップアップできないと逆におかしい」
「今すぐにでもプレミア行こう！」
現在25歳の中村は今季、フランス２部リーグで９ゴール２アシストをマークしている。トップリーグから引く手あまたになりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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