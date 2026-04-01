「彼を経由すれば落ち着いて戦える」森保監督もそう評した“イングランド撃破の立役者”【日本代表／現地発】

「彼を経由すれば落ち着いて戦える」森保監督もそう評した“イングランド撃破の立役者”【日本代表／現地発】