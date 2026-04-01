「彼を経由すれば落ち着いて戦える」森保監督もそう評した“イングランド撃破の立役者”【日本代表／現地発】
現地時間３月31日、日本代表が“聖地”ウェンブリー・スタジアムでイングランド代表を１-０と撃破。押し込まれる時間帯もありながら粘り強く凌ぎ、三笘薫の決勝弾（23分）で逃げ切った。
三笘の活躍に注目が集まりがちだが、個人的には鎌田大地のパフォーマンスが目を引いた。３-４-２-１システムのボランチとしてイングランドの勢いを削ぎ、センスあるサイドチェンジで局面を打開した。そうした活躍が印象的だったので、試合後の会見で森保一監督に聞いてみた。「鎌田の働きはどうでしたか」と。
指揮官もまず「素晴らしいパフォーマンスでした」と評した。
「デュエルのところで戦う、相手のプレーを予測して止める。個でも味方との連係でも止めていくという部分で、彼のクレバーさが発揮されました」
良い守備から良い攻撃──。森保監督のこの“モットー”を体現したのが、イングランド戦の鎌田だ。
「（佐野）海舟とともに中央でしっかりと相手を止めつつ攻撃に移れた。それが今日の試合では非常に大きかったです。ボールを受ければ攻撃の起点になり、展開力も見せてくれました。彼を経由すれば落ち着いて戦える、チームに安心感を与えてくれる存在でした。シャドーに入った終盤も期待通りの働きをしてくれました」
指揮官が言うように、鎌田を経由すればチームは混乱しない。パワーとテクニック、さらに戦術眼を見せつけた鎌田は間違いなくイングランド撃破の立役者だった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【動画】イングランド撃破！ 三笘薫の決勝弾！
三笘の活躍に注目が集まりがちだが、個人的には鎌田大地のパフォーマンスが目を引いた。３-４-２-１システムのボランチとしてイングランドの勢いを削ぎ、センスあるサイドチェンジで局面を打開した。そうした活躍が印象的だったので、試合後の会見で森保一監督に聞いてみた。「鎌田の働きはどうでしたか」と。
「デュエルのところで戦う、相手のプレーを予測して止める。個でも味方との連係でも止めていくという部分で、彼のクレバーさが発揮されました」
良い守備から良い攻撃──。森保監督のこの“モットー”を体現したのが、イングランド戦の鎌田だ。
「（佐野）海舟とともに中央でしっかりと相手を止めつつ攻撃に移れた。それが今日の試合では非常に大きかったです。ボールを受ければ攻撃の起点になり、展開力も見せてくれました。彼を経由すれば落ち着いて戦える、チームに安心感を与えてくれる存在でした。シャドーに入った終盤も期待通りの働きをしてくれました」
指揮官が言うように、鎌田を経由すればチームは混乱しない。パワーとテクニック、さらに戦術眼を見せつけた鎌田は間違いなくイングランド撃破の立役者だった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【動画】イングランド撃破！ 三笘薫の決勝弾！