あすから４月、新年度のはじまりです。



制度の変更や食品の値上げ、札幌駅周辺の通行止めなど、暮らしはどのように変わるのでしょうか。



（庭野アナウンサー)「札幌駅近くのエスタが営業していた建物の目の前に来ています。エスタが閉店して早２年半。解体工事に伴って東側の通りがあすから通行止めになります」



１日から車両の通行止めとなるのは旧エスタ東側で、２０３１年３月末までです。





歩行者は通行が可能で、２０３０年度にはバスターミナルなどが開業予定です。さらに…（庭野アナウンサー)「札幌駅からぐるっと駅前通りを工事しているのが見てとれます」札幌駅前では現在、地下鉄南北線さっぽろ駅の混雑を緩和するため、新しいホームを作る工事が進められています。そのため駅前通りの札幌駅から大通駅方面は１日から、歩行者も車両も２０２８年７月末まで通行できなくなります。ホームの完成は２０２８年度の予定です。通行止めが解除されるころには札幌駅前に新しい街並みが広がります。（石田記者） 「いま赤信号で渡っていきました」自転車は１日から１６歳以上を対象に、１１３の反則行為が反則金を伴う青切符の対象になります。例えば、並走はひとり３０００円の反則金。携帯電話を使用しながらの運転は１万２０００円。通話だけでなく地図アプリなどの使用も対象となります。改めて一人一人がルールを守ることが重要です。一方、こちらは２０００年代のはじめごろから普及した「ガラケー」。主に３Ｇ回線が使われていますが、この回線を唯一継続していたＮＴＴドコモが３月３１日でサービスを完全に終了します。３Ｇ回線を使ったガラケーの利用終了を迎え、平成であたりまえだった景色が消えゆくかもしれません。