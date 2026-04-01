タレント・つるの剛士（50）が31日、自身のインスタグラムを更新。美人次女とのテレビ共演を報告した。

「まさか、娘（次女）と“踊る！さんま御殿”に来る日なんて誰が想像するもんですか」とつるの。7日放送の「さんま御殿 春満開！3時間SP」に出演することを告知。「親子で入る日テレの玄関、楽屋に貼られた親子の名前にとてつもない違和感。（幼少期に“ヒルナンデス！”に連れて来た以来…）」とつづった。

「モニターに映るさんまさんと絡む娘の姿を観ながら 思わず、『人生、不思議かっ！あと、もうちょい緊張せえ！』芸能生活30数年、いままで経験したことのない緊張感を味わわせていただきました」と記した。

「この度は貴重な経験をさせていただき、親子で記念すべき日になりました。本当にありがとうございました」とした。

とはいえ、「※娘は芸能界には興味ありませんので」と補足した。

この投稿に、ファンからは「すごーーーい！」「まさに参観日のような心境でしょうか？笑」「楽しみすぎます」「本当に不思議な感じ」「素敵な親子」「ソックリすぎるー」「めちゃくちゃ貴重で豪華」などのコメントが集まっている。

2003年9月にスタイリストの女性と結婚したつるのは04年に長男、06年に長女、07年に次女、09年に三女、16年に次男が誕生している。