◇国際親善試合 日本1―0イングランド（2026年4月1日 ロンドン）

サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日（日本時間4月1日）、国際親善試合でイングランド代表（同4位）に1ー0で勝利した。前半23分のMF三笘薫(28＝ブライトン)の先制点を守り切った。イングランドからの勝利はアジア勢初の快挙。主将マークを巻いて出場したMF堂安律(27＝フランクフルト)が試合を総括した。

堂安は右ウイングバックで出場し、後半29分までプレー。「少し苦しい時間帯はあるというのを覚悟した上で開き直りながらやれた」と振り返った。

サッカーの聖地ウェンブリー・スタジアムで、サッカーの母国・イングランドを撃破した。それでも「今日このように勝てましたけど、もう1度戦っても勝てるようなクオリティーになることが大事」と慢心はない。「

チームの成長については「レベルアップしているなと思うところでは、(昨年10月の)ブラジル戦の時よりも、今日の試合後は勝ったことでよりもっとこうして行こうと話し合いがあった。少しずつあまり喜びすぎないようなチームになってきているんじゃないかなと思います」と、実感を込めて明かしていた。

試合は前半23分、自陣でMF三笘がプレスバックしてMFパーマーからボールを奪取。MF鎌田、FW上田を経由して再び三笘へとボールが戻ってくると左サイドへスルーパス。これを受けたMF中村がエリア内をよく見てグラウンダーのクロス。中央に走り込んだ三笘が低く抑えた右足ダイレクトシュートでニアサイドを正確に撃ち抜いて先制ゴール。電光石火のカウンターによってリードを奪った。

後半もMF堂安や中村が惜しいシュートを放つ場面があったが2点目ならず。それでもチーム一丸で虎の子の1点を守り切って試合終了のホイッスル。昨年のブラジル戦に続きW杯優勝経験国を見事に撃破した。