◆サッカー国際親善試合 イングランド０―１日本（３月３１日・英ロンドン＝ウェンブリースタジアム）

ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、敵地で同４位のイングランド代表に１―０で勝利。通算４戦目で初の白星を手にし、Ｗ杯本大会のメンバー発表前最後の実戦を英国遠征２連勝で締めくくった。

イングランド戦の同時刻には、１次リーグで日本と同じＦ組に入る欧州プレーオフＢの決勝が行われ、スウェーデンがポーランドを３―２で破り、２大会ぶり１３度目の本大会出場を決定。これにより、日本時間６月２６日に米ダラスで行われる第３戦での対戦が決まった。通算対戦成績は１勝３分け１敗で、９５年以降は３分け１敗（ＰＫ負けは引き分け扱い）。日本にとって国際Ａマッチ初の欧州勢との対戦となった１９３６年のベルリン五輪１回戦（３〇２）以来、９０年ぶり勝利を目指して戦うことになる。

森保一監督はイングランド戦後の会見でスウェーデンの印象について「（試合をまだ）見ていないので分からない」と前置きをした上で「良いストライカーがいますし、北欧のチームは組織的に守備をして、攻撃を仕掛けられる。スウェーデンは世界的にタレントが多い。組織的に守れて、そして攻撃の部分も組織的に、あとタレントを生かして、勝てるチーム」と評価。「実際に見ていないので分からないが、今日の後半も大柄な選手が出てきて、高さを生かして攻撃するという部分、守備も求められるところがある。しっかりと相手の良さを止めていきたい」と、ついに決まった対戦相手との一戦を見据えた。

スウェーデンは欧州予選でスイス、コソボ、スロベニアと同組になったが、未勝利（０勝２分４敗）でまさかの最下位に沈んだ。しかし、２４―２５年の欧州ネーションズリーグでリーグＣのグループ１で首位だったことで、Ｗ杯欧州予選１２グループの２位とネーションズリーグ暫定総合ランキング上位４チームの１６チームで行われるプレーオフ（ＰＯ）の出場を“救済”で獲得。そしてトーナメント形式で２試合を制して、２大会ぶりの出場権獲得につなげた。

主力にはプレミアリーグ・アーセナルで今季１１得点のＦＷヨケレスや、負傷でＰＯを欠場していたリバプールＦＷイサク、トットナムＭＦクルゼフスキ、ユベントスＤＦホルムらがおり、タレントぞろい。本大会でも日本の脅威になるだろうが、サッカーの母国からの勝利を自信にしたい。