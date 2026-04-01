間違ったスイングのおっちゃんゴルファーほどやるべきことは！？【クォーター理論 基本編/桑田泉】

間違ったスイングをしてきたおっちゃんゴルファーほどやるべきことは

マイナス50の人はプラス50をしないと±０にはならない

一概に「“悪いイメージ”を持て」と言っても、アマチュアのレベルはさまざまであり、今、どれくらいズレたスウィングをしているかもさまざまです。ということは、少ししかズレていないゴルファーは、“少し悪いイメージ”持つだけで、ズレのない結果になりますが、大きくズレているゴルファーは、“ものすごく悪いイメージ”を持たないと、ズレは修正できないままだということ。野球で言えば、もっと変な素振りをする必要があるということです。例えば－50に0を足しても－50のまま。＋50をして初めて、ニュートラルな±0のスウィングになる。特に長い間、間違ったスウィングをしてきたおっちゃんゴルファーほど、マイナス幅が大きくなっているはずですから、最初にこのことをよく自覚しておいてください。

反応スピードの遅い人はもっと変な素振りをしないと間に合わない

実際のボール位置でインパクトするイメージを±0とした場合、若くて上手な人は、体の反応スピードが速いので、プロの連続写真（ズレた結果）＝±0よりも先でインパクトするイメージでも打てるが、年配者や下手な人は、反応が鈍いため、±0より手前でインパクトするイメージを持たないと間に合わない。

【出典】『クォーター理論 基本編』著者：桑田泉