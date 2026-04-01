【日本】

日銀短観（2026年 第1四半期）08:50

予想 17.0 前回 15.0（大企業製造業・業況判断)

予想 13.0 前回 15.0（大企業製造業・先行き)

予想 33.0 前回 34.0（大企業非製造業・業況判断)

予想 28.0 前回 28.0（大企業非製造業・先行き)

予想 3.4% 前回 12.6%（大企業全産業・設備投資)



【中国】

RatingDog製造業PMI（購買担当者景気指数）（3月）10:45

予想 52.5 前回 52.1（RatingDog製造業PMI)



【スイス】

小売売上高（2月）15:30

予想 N/A 前回 -1.1%（前年比)



製造業PMI（購買担当者景気指数）（3月）16:30

予想 N/A 前回 47.4（製造業PMI)



【ユーロ圏】

ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（3月）16:55

予想 51.7 前回 51.7（製造業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（3月）17:00

予想 51.4 前回 51.4（ユーロ圏製造業PMI)



ユーロ圏雇用統計（2月）18:00

予想 6.1% 前回 6.1%（ユーロ圏失業率)



【英国】

製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（3月）17:30

予想 51.4 前回 51.4（製造業PMI（購買担当者指数）)



【米国】

MBA住宅ローン申請指数（03/21 - 03/27）20:00

予想 N/A 前回 -10.5%（前週比)



ADP雇用者数（3月）21:15

予想 4.2万人 前回 6.3万人（前月比)



小売売上高（2月）21:30

予想 0.4% 前回 -0.2%（前月比)

予想 0.3% 前回 0.0%（自動車除くコア・前月比)



PMI（購買担当者景気指数・確報値）（3月）22:45

予想 52.4 前回 52.4（製造業PMI・確報値)



ISM製造業景気指数（3月）23:00

予想 52.1 前回 52.4（ISM製造業景気指数)



企業在庫（1月）23:00

予想 0.0% 前回 0.1%（前月比)



※予定は変更することがあります

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