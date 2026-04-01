本日の予定【経済指標】
【日本】
日銀短観（2026年 第1四半期）08:50
予想 17.0 前回 15.0（大企業製造業・業況判断)
予想 13.0 前回 15.0（大企業製造業・先行き)
予想 33.0 前回 34.0（大企業非製造業・業況判断)
予想 28.0 前回 28.0（大企業非製造業・先行き)
予想 3.4% 前回 12.6%（大企業全産業・設備投資)
【中国】
RatingDog製造業PMI（購買担当者景気指数）（3月）10:45
予想 52.5 前回 52.1（RatingDog製造業PMI)
【スイス】
小売売上高（2月）15:30
予想 N/A 前回 -1.1%（前年比)
製造業PMI（購買担当者景気指数）（3月）16:30
予想 N/A 前回 47.4（製造業PMI)
【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（3月）16:55
予想 51.7 前回 51.7（製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（3月）17:00
予想 51.4 前回 51.4（ユーロ圏製造業PMI)
ユーロ圏雇用統計（2月）18:00
予想 6.1% 前回 6.1%（ユーロ圏失業率)
【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（3月）17:30
予想 51.4 前回 51.4（製造業PMI（購買担当者指数）)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（03/21 - 03/27）20:00
予想 N/A 前回 -10.5%（前週比)
ADP雇用者数（3月）21:15
予想 4.2万人 前回 6.3万人（前月比)
小売売上高（2月）21:30
予想 0.4% 前回 -0.2%（前月比)
予想 0.3% 前回 0.0%（自動車除くコア・前月比)
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（3月）22:45
予想 52.4 前回 52.4（製造業PMI・確報値)
ISM製造業景気指数（3月）23:00
予想 52.1 前回 52.4（ISM製造業景気指数)
企業在庫（1月）23:00
予想 0.0% 前回 0.1%（前月比)
※予定は変更することがあります
日銀短観（2026年 第1四半期）08:50
予想 17.0 前回 15.0（大企業製造業・業況判断)
予想 13.0 前回 15.0（大企業製造業・先行き)
予想 33.0 前回 34.0（大企業非製造業・業況判断)
予想 28.0 前回 28.0（大企業非製造業・先行き)
予想 3.4% 前回 12.6%（大企業全産業・設備投資)
【中国】
RatingDog製造業PMI（購買担当者景気指数）（3月）10:45
予想 52.5 前回 52.1（RatingDog製造業PMI)
【スイス】
小売売上高（2月）15:30
予想 N/A 前回 -1.1%（前年比)
製造業PMI（購買担当者景気指数）（3月）16:30
予想 N/A 前回 47.4（製造業PMI)
【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（3月）16:55
予想 51.7 前回 51.7（製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（3月）17:00
予想 51.4 前回 51.4（ユーロ圏製造業PMI)
ユーロ圏雇用統計（2月）18:00
予想 6.1% 前回 6.1%（ユーロ圏失業率)
【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（3月）17:30
予想 51.4 前回 51.4（製造業PMI（購買担当者指数）)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（03/21 - 03/27）20:00
予想 N/A 前回 -10.5%（前週比)
ADP雇用者数（3月）21:15
予想 4.2万人 前回 6.3万人（前月比)
小売売上高（2月）21:30
予想 0.4% 前回 -0.2%（前月比)
予想 0.3% 前回 0.0%（自動車除くコア・前月比)
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（3月）22:45
予想 52.4 前回 52.4（製造業PMI・確報値)
ISM製造業景気指数（3月）23:00
予想 52.1 前回 52.4（ISM製造業景気指数)
企業在庫（1月）23:00
予想 0.0% 前回 0.1%（前月比)
※予定は変更することがあります