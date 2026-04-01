【日本】
日銀短観（2026年 第1四半期）08:50
予想　17.0　前回　15.0（大企業製造業・業況判断)　
予想　13.0　前回　15.0（大企業製造業・先行き)　
予想　33.0　前回　34.0（大企業非製造業・業況判断)　
予想　28.0　前回　28.0（大企業非製造業・先行き)
予想　3.4%　前回　12.6%（大企業全産業・設備投資)

【中国】
RatingDog製造業PMI（購買担当者景気指数）（3月）10:45
予想　52.5　前回　52.1（RatingDog製造業PMI)

【スイス】
小売売上高（2月）15:30
予想　N/A　前回　-1.1%（前年比)

製造業PMI（購買担当者景気指数）（3月）16:30
予想　N/A　前回　47.4（製造業PMI)

【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（3月）16:55
予想　51.7　前回　51.7（製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（3月）17:00
予想　51.4　前回　51.4（ユーロ圏製造業PMI)

ユーロ圏雇用統計（2月）18:00
予想　6.1%　前回　6.1%（ユーロ圏失業率)

【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（3月）17:30　
予想　51.4　前回　51.4（製造業PMI（購買担当者指数）)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（03/21 - 03/27）20:00
予想　N/A　前回　-10.5%（前週比)

ADP雇用者数（3月）21:15
予想　4.2万人　前回　6.3万人（前月比)

小売売上高（2月）21:30
予想　0.4%　前回　-0.2%（前月比)
予想　0.3%　前回　0.0%（自動車除くコア・前月比)

PMI（購買担当者景気指数・確報値）（3月）22:45
予想　52.4　前回　52.4（製造業PMI・確報値)

ISM製造業景気指数（3月）23:00
予想　52.1　前回　52.4（ISM製造業景気指数)

企業在庫（1月）23:00
予想　0.0%　前回　0.1%（前月比)

※予定は変更することがあります