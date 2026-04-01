佐々木朗希「正直一番不安だった」今季初登板の胸中語る「今年に入って一番良いピッチングが出来た」



佐々木朗希（c）SANKEI

＜2025年3月30日（月）（日本時間31日）MLB ロサンゼルス・ドジャース 対 クリーブランド・ガーディアンズ ＠ドジャー・スタジアム＞

現地時間3月30日、ドジャースの佐々木朗希投手がガーディアンズ戦で今季初登板。4回0/3を1失点と試合を作る投球を見せたが、試合後の囲み取材では率直な心境を明かした。

「自信はそんなになかったですし、正直僕が一番不安だった」と振り返った佐々木。それでも「自分に出来ることは限られているので、そのことに集中してやろうと思って投げました」と、目の前の打者に集中することでマウンドに立ち続けた。

この日は2四球を与えながらも、ストライクゾーンで積極的に勝負。「全体的には自分のボールで勝負出来た」と一定の手応えを口にした。

特にスプリングトレーニングで課題となっていた内容と比較し、「今年に入って一番良いピッチングが出来た」と振り返り、結果以上の収穫を強調した。

投球面ではカットボールやスライダーを多投。「キャッチャーのサインで多く投げたが、助けてもらった場面も多かった」とし、配球面でも手応えを感じた様子。

また、3回に失点した後も崩れなかった点について「大きく乱れなかったことは課題だったので良かった」と評価した。

一方で、課題も明確だ。「満足いく結果ではない」と語りつつ、「スプリングトレーニングより良くなっていることには自信を持ちたい」と前向きな姿勢を見せた。

球速についても「コントロールを意識している部分がある。結果が良くなって自信を持って投げられれば、もっと出る」と今後の上積みに言及。

技術的な修正が進んでいることも明かし、「フォーム的なところでいくつか修正できた」と語った。

開幕後初登板を終えた佐々木は、「今日からスタート」と位置づける。

課題と向き合いながらも、確かな手応えを得た一戦となった。

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