元乃木坂46・生駒里奈、事務所移籍を発表「これからの人生をよりクリエイティブに」 前事務所とは「業務提携という形に」【全文】
元乃木坂46で俳優の生駒里奈（30）が4月1日、自身のインスタグラムを更新。所属している「A.M.Entertainment」を退所、新たに「CRG」に所属することになったと発表した。
【Xより】自筆の署名も…事務所移籍と思いをつづった元乃木坂46・生駒里奈【全文】
「株式会社 A.M.Entertainment を退所し、本日より株式会社CRGに所属する事になりました。(A.M.Entertainmentとは業務提携という形になります。)」と報告。
「芸能界に入って15年が経ちます。人生の半分をこの世界で過ごして来ました。これからの人生をよりクリエイティブに自分を作り上げていきたい。関わってくださる全ての皆さまと実りある日々を送りたい。その気持ちでいっぱいです」との思いをつづった。
「ファンの皆様には、引き続き応援していただけたら幸いです」と呼び掛け「新たなご縁にも恵まれますよう、より一層精進して参ります」と結んだ。
生駒里奈は1995年12月29日生まれ、秋田県出身。AB型。アイドルグループ・乃木坂46の元メンバー。2011年8月、乃木坂46の1期生として活動を開始。12年、シングル「ぐるぐるカーテン」でCDデビュー。14年4月から15年5月までAKB48を兼任。18年5月、乃木坂46を卒業。以降、ドラマや舞台、映画に出演し俳優として活躍している。
【全文】
株式会社 A.M.Entertainment を退所し、本日より株式会社CRGに所属する事になりました。
(A.M.Entertainment とは業務提携という形になります。)
芸能界に入って15年が経ちます。人生の半分をこの世界で過ごして来ました。
これからの人生をよりクリエイティブに自分を作り上げていきたい。
関わってくださる全ての皆さまと実りある日々を送りたい。
その気持ちでいっぱいです。
ファンの皆様には、引き続き応援していただけたら幸いです。
新たなご縁にも恵まれますよう、より一層精進して参ります。
【Xより】自筆の署名も…事務所移籍と思いをつづった元乃木坂46・生駒里奈【全文】
「株式会社 A.M.Entertainment を退所し、本日より株式会社CRGに所属する事になりました。(A.M.Entertainmentとは業務提携という形になります。)」と報告。
「ファンの皆様には、引き続き応援していただけたら幸いです」と呼び掛け「新たなご縁にも恵まれますよう、より一層精進して参ります」と結んだ。
生駒里奈は1995年12月29日生まれ、秋田県出身。AB型。アイドルグループ・乃木坂46の元メンバー。2011年8月、乃木坂46の1期生として活動を開始。12年、シングル「ぐるぐるカーテン」でCDデビュー。14年4月から15年5月までAKB48を兼任。18年5月、乃木坂46を卒業。以降、ドラマや舞台、映画に出演し俳優として活躍している。
【全文】
株式会社 A.M.Entertainment を退所し、本日より株式会社CRGに所属する事になりました。
(A.M.Entertainment とは業務提携という形になります。)
芸能界に入って15年が経ちます。人生の半分をこの世界で過ごして来ました。
これからの人生をよりクリエイティブに自分を作り上げていきたい。
関わってくださる全ての皆さまと実りある日々を送りたい。
その気持ちでいっぱいです。
ファンの皆様には、引き続き応援していただけたら幸いです。
新たなご縁にも恵まれますよう、より一層精進して参ります。