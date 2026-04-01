元乃木坂46・生駒里奈、事務所移籍を発表「これからの人生をよりクリエイティブに」 前事務所とは「業務提携という形に」【全文】

元乃木坂46・生駒里奈、事務所移籍を発表「これからの人生をよりクリエイティブに」 前事務所とは「業務提携という形に」【全文】