2025年に開催された大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクが26日、都内で行われた感謝祭イベントに登場し、ファンとふれあいました。そんなミャクミャクに日本テレビが単独インタビューを実施。イベントの感想や今後挑戦したいことなどを聞きました。

■ミャクミャク インタビュー全文

――自己紹介をお願いします

大阪・関西万博公式キャラクターのミャクミャクです。ミャクミャクは新しい出会いやみんなとふれあうことが大好きなんだ！ きょうも『ミャクミャク感謝祭 2026 in TOKYO グッズ買ったら、いけるWow！』でたくさんの人とふれあうことができてうれしかったです。

――大阪を飛び出して東京での感謝祭でしたが、お客さんの反応などはいかがでしたか？

東京でもたくさんのおともだちがきてくれて、緊張したけどとっても楽しかったです！ ミャクミャクグッズを身につけて来てくれた人がいっぱいいて、全国のみなさんとふれあえていると思うと、すごくうれしかったな。

――今後も長く愛されるために、新しく挑戦したいことなどはありますか？

もっともっといろんな人とおともだちになれるように言葉を勉強しているんだ。ワクワクすることが好きだから、ワクワクすることやドキドキすることにいっぱいトライしていきたいな。

――これからの活動に向けて意気込みをお願いします

大阪・関西万博は終わっちゃったけど、これからもたくさんのおともだちと万博の思い出のお話をしたいし、みんなに元気を届けられるような存在になりたいです。みんな、これからも応援してね〜。ひきつづきよろしくお願いします！