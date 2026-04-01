1月期に放送された冬ドラマのうちの2本、『ヤンドク！』（フジテレビ系）と『パンダより恋が苦手な私たち』（日本テレビ系）の脚本を担当した根本ノンジ。4月からスタートする『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（NHK総合）と『九条の大罪』（Netflix）でも脚本を執筆。さらに、2022年から続いている人気シリーズ『正直不動産』（NHK総合）の映画版も5月に公開予定だ。

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2026年は“脚本家・根本ノンジの年”と言っても過言ではないほど、彼の執筆作品が目白押しとなっている。それは、ドラマの視聴者や映画の観客が、根本の作品を求めているからにほかならないと言える。今回は、根本ノンジ作品の魅力を探ってみたい。

小劇団の作・演出、テレビのバラエティ番組の構成作家などを経て、脚本家となった根本。あらゆるジャンルの作品を書きこなし、執筆の速度が速いことにも定評がある。『相棒』シリーズ（テレビ朝日系）にも、長きにわたって脚本家の1人に名を連ねているが、このシリーズではほかの脚本家よりもコミカルな要素を打ち出しているのが、根本の真骨頂と言えるかもしれない。

『相棒』のように、複数の脚本家で番組作りをしている作品もあるが、根本が単独で執筆しているTVドラマでは、彼独自のカラーによって視聴者の人気を集めている作品が多々ある。『監察医 朝顔』シリーズ（フジテレビ系）は、同名漫画が原作となっているが、根本によって温かい雰囲気に脚色されており、登場人物もチャーミングにアレンジされていたりする。そういった“根本脚本らしさ”のファンは後を絶たない模様だ。

『ハコヅメ～たたかう！交番女子～』（日本テレビ系）や、前出の『正直不動産』シリーズも漫画原作ものだが、根本は漫画をリスペクトし、原作のエッセンスを忠実に取り入れつつ、根本脚本ならではの再構成が施されているのが魅力だ。TVドラマとして楽しめる明るいトーンや、実写だからこその、視覚的に分かりやすいキャラクターの動きが、根本脚本の世界観の中で生き生きとしているのが感じられる。『正直不動産』の主演は山下智久だが、嘘がつけない主人公を大きな演技でコミカルに快演する彼は、ほかの作品ではあまり見られない。山下の楽しい表情が引き出されているのも、根本脚本があってこそだと思う。

特に面白いと感じたのが、やはり漫画原作の『パリピ孔明』シリーズ（フジテレビ系）だ。主人公・諸葛孔明を向井理が演じているが、コスプレ色の強いキャラクターに扮する彼も、『正直不動産』の山下同様、ほかの作品とは一線を画している。筆者は、本作で孔明に扮している向井を見て、これまで以上に彼を好きになった。それは、向井が“根本ワールド”に見事にハマっており、毎エピソード、笑顔にならずにはいられない魅力を発揮していたからだ。根本の脚本は、俳優の新たな一面を引き出す力に満ち溢れていると感じる。

執筆の速度が速いという根本が、ついに朝ドラの脚本家として抜擢されたのは、2024年度後期のNHK連続テレビ小説『おむすび』だ。本作は根本のオリジナル脚本で、主演の橋本環奈が、ごく普通の高校生からギャルの仲間になり、自分らしさを開放していくヒロインの結を好演した。幼い頃に阪神・淡路大震災を経験した結は、食の大切さを学ぶようになり、栄養士を目指すが、そこにギャルの要素が入ってくるのが斬新なドラマだった。橋本はどんなキャラクターでも演じこなす俳優ではあるけれど、朝ドラでは見たこともないような“ザ・ギャル”の姿を披露し、視聴者を驚かせた。この設定は、往年の朝ドラファンを相手にするには、ややリスクがあったかもしれない。だが、根本は「自分らしくあること」「人とつながることの素晴らしさ」「食がもたらす力」などの深いメッセージと共に、結の変化を描出し、朝ドラの執筆を駆け抜けた。

そして、前出の冬ドラマ『ヤンドク！』でも、再び橋本を主演に迎え、根本によるオリジナル脚本で、今度は橋本を元ヤンキーの脳神経外科医として描き出した。本作はテンポの良い会話劇が見どころで、『おむすび』のギャル魂にも通じると思える“ヤンキーマインド”を、橋本が体現していて痛快だった。一方、同時期に放送された『パンダより恋が苦手な私たち』は同名小説の映像化で、本作でも根本脚本の醍醐味が感じられる。キャラクターのクセの強さといった、コメディ要素が強調されつつ、過去のトラウマや心の傷、孤独などを丁寧に綴り、胸に響く内容のドラマに仕上がっているのは、根本脚本の秀逸さがあってこそだと言える。

いよいよスタートする『九条の大罪』と『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』も非常に楽しみだ。漫画原作の前者は、根本がどのように脚色し、果たしてどのくらい彼の世界観が感じられるのか。さらに、主演の柳楽優弥や共演の松村北斗たちから、また新たな一面が引き出されるのか、大いに期待したい。小説が原作の後者は、主人公がコンビニの“超イケメン店長”で、演じるのが中島健人だという。それだけでも、目に浮かんできて面白いが、根本が脚本を担当することによって、“根本ワールド”の中でキャラクターが輝き出すのが想像できる。やっぱり2026年は、“脚本家・根本ノンジの年”と呼ぶのにふさわしい。（文＝清水久美子）