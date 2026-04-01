日経225先物テクニカルポイント（1日夜間取引終了時点）
1日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1870円高の5万3030円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
61158.15円 ボリンジャーバンド3σ
58905.70円 ボリンジャーバンド2σ
56653.25円 ボリンジャーバンド1σ
56245.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55065.00円 一目均衡表・基準線
54400.80円 25日移動平均
53595.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
53521.47円 75日移動平均
53030.00円 1日夜間取引終値
52615.00円 一目均衡表・転換線
52468.00円 5日移動平均
52148.35円 ボリンジャーバンド-1σ
51063.72円 31日日経平均株価現物終値
49895.90円 ボリンジャーバンド2σ
47780.70円 200日移動平均
47643.45円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
61158.15円 ボリンジャーバンド3σ
58905.70円 ボリンジャーバンド2σ
56653.25円 ボリンジャーバンド1σ
56245.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55065.00円 一目均衡表・基準線
54400.80円 25日移動平均
53595.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
53521.47円 75日移動平均
53030.00円 1日夜間取引終値
52615.00円 一目均衡表・転換線
52468.00円 5日移動平均
52148.35円 ボリンジャーバンド-1σ
51063.72円 31日日経平均株価現物終値
49895.90円 ボリンジャーバンド2σ
47780.70円 200日移動平均
47643.45円 ボリンジャーバンド3σ
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