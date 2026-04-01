　1日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1870円高の5万3030円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

61158.15円　　ボリンジャーバンド3σ
58905.70円　　ボリンジャーバンド2σ
56653.25円　　ボリンジャーバンド1σ
56245.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55065.00円　　一目均衡表・基準線
54400.80円　　25日移動平均
53595.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
53521.47円　　75日移動平均
53030.00円　　1日夜間取引終値
52615.00円　　一目均衡表・転換線
52468.00円　　5日移動平均
52148.35円　　ボリンジャーバンド-1σ
51063.72円　　31日日経平均株価現物終値
49895.90円　　ボリンジャーバンド2σ
47780.70円　　200日移動平均
47643.45円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース