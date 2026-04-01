1日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比105.5ポイント高の3609.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



4033.50ポイント ボリンジャーバンド3σ

3909.23ポイント ボリンジャーバンド2σ

3784.97ポイント ボリンジャーバンド1σ

3761.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3694.25ポイント 一目均衡表・基準線

3660.70ポイント 25日移動平均

3624.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3609.50ポイント 1日夜間取引終値

3605.68ポイント 75日移動平均

3577.00ポイント 5日移動平均

3550.25ポイント 一目均衡表・転換線

3536.43ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3497.86ポイント 31日TOPIX現物終値

3412.17ポイント ボリンジャーバンド2σ

3287.90ポイント ボリンジャーバンド3σ

3276.73ポイント 200日移動平均





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