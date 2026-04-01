TOPIX先物テクニカルポイント（1日夜間取引終了時点）
1日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比105.5ポイント高の3609.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
4033.50ポイント ボリンジャーバンド3σ
3909.23ポイント ボリンジャーバンド2σ
3784.97ポイント ボリンジャーバンド1σ
3761.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3694.25ポイント 一目均衡表・基準線
3660.70ポイント 25日移動平均
3624.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3609.50ポイント 1日夜間取引終値
3605.68ポイント 75日移動平均
3577.00ポイント 5日移動平均
3550.25ポイント 一目均衡表・転換線
3536.43ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3497.86ポイント 31日TOPIX現物終値
3412.17ポイント ボリンジャーバンド2σ
3287.90ポイント ボリンジャーバンド3σ
3276.73ポイント 200日移動平均
株探ニュース
4033.50ポイント ボリンジャーバンド3σ
3909.23ポイント ボリンジャーバンド2σ
3784.97ポイント ボリンジャーバンド1σ
3761.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3694.25ポイント 一目均衡表・基準線
3660.70ポイント 25日移動平均
3624.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3609.50ポイント 1日夜間取引終値
3605.68ポイント 75日移動平均
3577.00ポイント 5日移動平均
3550.25ポイント 一目均衡表・転換線
3536.43ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3497.86ポイント 31日TOPIX現物終値
3412.17ポイント ボリンジャーバンド2σ
3287.90ポイント ボリンジャーバンド3σ
3276.73ポイント 200日移動平均
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