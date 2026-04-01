　1日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比105.5ポイント高の3609.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

4033.50ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3909.23ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3784.97ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3761.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3694.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3660.70ポイント　　25日移動平均
3624.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3609.50ポイント　　1日夜間取引終値
3605.68ポイント　　75日移動平均
3577.00ポイント　　5日移動平均
3550.25ポイント　　一目均衡表・転換線
3536.43ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3497.86ポイント　　31日TOPIX現物終値
3412.17ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3287.90ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3276.73ポイント　　200日移動平均


株探ニュース