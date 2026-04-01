昨年の京大は、16年以来9年ぶりに春秋未勝利に終わった。今年から主将を務める松本径は、その屈辱を正捕手として味わった。「前チームは個人の能力が高く、本当に優勝できると思っていました。その分、捕手として責任を感じました」。その経験を新チームに還元すべく、主将に立候補した。「主力が抜けた今年は、全員で戦おう」。スローガンの「一体感」を旗印とし、雪辱を期す春に臨む。

京大には1年の浪人生活の末に合格。そして硬式野球部の見学に向かうと、私立大との練習試合で大敗していた。「ここで本当にリーグ優勝を目指せるのかな…」。高校は進学校でありながら、野球の実力校でもある小野（兵庫）出身。甲子園を目指した日々と同じ熱量を傾けられるかに確信を持てず、「本気になれないと思えば、野球はやめよう」と考えた。サークル活動の見学にも回った。その寄り道を経て気付いたのは、野球部員の目が輝いていたこと。「野球部の先輩が一番格好いいわ」。そして、強豪私立を倒すために入部を決めた。

正捕手を務めた昨年は、春秋ともチーム防御率がリーグワーストだった。「配球を深く考えられていなかった」。データに頼り切り、感性をおろそかにした反省がある。「その場で感じたことを基本に考えないといけない」。今年の投手陣は下級生が豊富とあって、松本径の配球が勝敗を左右することになる。

「優勝をつかむ春にしたいです」。京大初の優勝へ、昨年の未勝利を無駄にはしない。

◇松本 径一郎（まつもと・けいいちろう）2003年（平15）6月26日生まれ、兵庫県多可町出身の22歳。小2から杉の実スターズで野球を始めて捕手などを務める。加美中では軟式野球部に所属。小野（兵庫）では1年秋からベンチ入りし、2年秋から背番号2。京大では1年春からリーグ戦出場。1メートル78、80キロ。右投げ右打ち。

▼京大・近田怜王監督 昨年を通して、個の力だけでは勝てないと選手は理解できたと思う。一人一人が役割を把握し、組織として戦う必要がある。走塁面では、盗塁だけでなくバリエーションを増やして攻めたい。