W杯欧州予選プレーオフ決勝で…

サッカー日本代表は31日（日本時間4月1日）、英ロンドンのウェンブリー・スタジアムで行われた国際親善試合でイングランドと対戦し、三笘薫の決勝点で1-0と勝利した。FIFAランキング4位の強豪国からの大金星でファンも驚く中、同日に行われたワールドカップ（W杯）欧州予選プレーオフ決勝の結果にも衝撃が走った。

日本は前半23分、三笘が右足で押し込んで先制。これを守り切った。イングランドとは過去通算1分2敗。8万人近い観客で埋まった大アウェーの中、4度目の対戦で史上初勝利を飾った。イングランドは一部主力を欠いていたが、FIFAランキング18位の日本は攻守が連動した組織的な戦いを効果的に機能させ、大金星を飾った。

ネット上のファンが歓喜する中、同じ日に行われたW杯欧州予選プレーオフ決勝ではイタリア―ボスニア・ヘルツェゴビナ戦が行われた。1-1の同点のままPK戦に突入。ボスニアが4人全員決めた一方、イタリアは精彩を欠いて4-1で敗戦。まさかの3大会連続予選敗退となった。

X上の日本ファンも「結局イタリア敗退したんか」「これってエイプリルフール？」「イタリア国民の気持ちが思いやられる」「カテナチオがワールドカップで見れる日は訪れるのか…」「えっ…イタリアまた負けたのかよ」「いや嘘だと言ってよイタリア」「まじかよ」などと騒然となった。



（THE ANSWER編集部）