Metaが新たに度付きスマートグラス（スマートメガネ）を投入しようとしていることが判明しました。

Metaは「Scriber」および「Blazer」と呼ばれる、2モデルの「Ray-Ban（レイバン）スマートグラス」を開発している模様。米連邦通信委員会（FCC）に提出された書類によれば、同製品は早ければ4月上旬にも発売される見込みです。

ScriberとBlazerはディスプレイ非搭載のスマートグラスで、カメラ、マイク、スピーカー、そして「Meta AI」が統合されています。Blazerは通常サイズとLサイズが用意され、Scriberはワンサイズ展開となり、両モデルとも充電ケースが付属します。

Metaの狙いは、メガネを必要とする人々にMeta AIを提供すること。同社を率いるマーク・ザッカーバーグ氏は「何十億もの人々が視力矯正のためにメガネやコンタクトレンズを着用している。数年後、それらの大半がAIグラスになっていない世界は想像し難い」と述べています。

その一方、小売店側にとっては、度を調整する手間やスマートグラスの機能の説明といったハードルが存在します。度付きスマートグラスが普及するのか、今後の動向に注目です。

Source: TheNextWeb

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