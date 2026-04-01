主演・鈴鹿央士『藁にもすがる獣たち』9.25公開決定 なんでもアリな“１億円争奪戦”開幕！
鈴鹿央士を主演に迎えた映画『藁にもすがる獣たち』が、9月25日より全国公開されることが決定。超特報映像とコンセプトビジュアルが解禁された。
【動画】『藁にもすがる獣たち』超特報が解禁に
本作は、江戸川乱歩賞作家・曽根圭介の小説「藁にもすがる獣たち」（講談社文庫）を実写映画化。たまたま見つけてしまった1億円をきっかけに、決して出会うはずのなかった人物たちが複雑に絡み合いながら、金の“獣”と化していく数奇な運命を描く。
チャンネル登録者数“2ケタ”の弱小大学生YouTuber・佐藤寛治（鈴鹿央士）は、ある日、バイト先のネットカフェで客が置いていった怪しげなボストンバッグを発見する。チャックを開けると、そこにはなんと1億円分の札束が入っていた。寛治は思わず、そのバッグに手を伸ばし…。
監督を務めるのは、2023年の東京国際映画祭での特集上映をはじめ、『嗤う虫』でポルト国際映画祭、ウディネ・ファーイースト映画祭での受賞歴を持つなど、国内外の映画祭で高い評価を得てきた城定秀夫。
城定は映画化について、「今回、自分の中でのテーマは、東映プログラムピクチャーの復刻でしたので、かつて自分を楽しませ、励ましてくれた数々の娯楽映画へ敬意をこめて、なりふり構わず面白いことを沢山やらせて頂きました。魅力的なキャスト、優秀なスタッフの力で、とてもステキな映画に仕上がったと自負しております」と、本作への並々ならぬ熱い思いと覚悟を明かす。
脚本は、数多くの特撮・アニメ作品を手がけ、映画『岸辺露伴 ルーヴルへ行く』『岸辺露伴は動かない 懺悔室』など、実写作品にも活躍の場を広げるヒットメーカーの小林靖子が担当し、城定監督と初タッグを組む。
小林は本作について、「心に一切負担をかけない映画です。映画館のポップコーンととても相性が良いと思います」とコメントを寄せた。
主演を務めるのは、『蜜蜂と遠雷』での日本アカデミー賞新人俳優賞を皮切りに、ドラマ『Silent』で話題を集め、今年5月配信開始のNetflixシリーズ『喧嘩独学』で主演を務めるなど、実力・人気ともに若手俳優世代のトップランナーの一人である鈴鹿央士。城定作品には初出演となり、チャンネル登録者数“2ケタ”の弱小大学生YouTuber・佐藤寛治を演じる。
鈴鹿は城定作品への参加について、「撮影前に城定さんの作品をいくつか見て、どういう感じで撮るのかなと、ワクワクしていたのですが、チームワークも良く、みんなでいいものを作っていこうという姿勢の中で、良いテンポで撮っていたので心地よかったです。自分が出ていない場面もたくさんあり、そういったシーンの雰囲気も（僕が出ているシーンとは）全く違うものだったりするので、どういう感じに仕上がっているのかなと思ったりしていました。城定組は頼れる船みたいで。僕はお芝居に集中して頑張ろうという感じでした」と、城定組への絶対的な信頼を振り返った。
脚本の感想や役作りについては、「脚本はさまざまな登場人物が出てくるテンポ感とともに、次の展開はどうなるんだろう、というワクワクが止まらず、最後、みんなに残るものは？ 何が手に入るの？といった結末が大変気になりました。寛治の持っている優しさや理性、倫理観が最初は保たれているけれど、1億円を見つけたことで、そういったものがどんどん崩れていく様子が描かれている。だからこそ最初、寛治が持っているものや、夢、彼がどうしたいのか？みたいなことを、YouTuberの役でもあったので現場で監督と話し合いながら芝居ができて、役が深まった気がします。サスペンス的なハラハラドキドキした展開の中に人間が何かを渇望した時に起こす行動や必死にすがっていく姿といったものが滑稽に見えたりもする。それでも登場人物たちは必死で、色々な感情や人の私情が渦巻いた、面白い映画になっていると思います」と、監督とのコミュニケーションが役作りにも活きたことを明かしつつ、痛快エンターテインメント作品への自信ものぞかせた。
今回解禁された超特報映像とコンセプトビジュアルに映し出されるのは、大量の札束があふれ出すボストンバッグ。思わず手を伸ばしたくなる大金だが、映像では、何者かが持ち主不明の不審なカバンを探る不穏な様子が描かれている。ビジュアルに添えられた「これ、誰の？」というコピーも不気味さを際立たせ、ここからどんな金の“獣”たちが現れ、運命が交錯していくのか──期待をかき立てる仕上がりとなっている。
映画『藁にもすがる獣たち』は、9月25日より全国公開。
※鈴鹿央士、城定秀夫、小林靖子のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■主演：鈴鹿央士／佐藤寛治役
オファーをいただいた時は、まさか自分がこの役を演じられるとは思っていなかったので、驚きとともにとても嬉しかったです。ハラハラドキドキする物語ですが、人間が何かを渇望した時に起こす行動や、何かにすがろうとする姿をみると、滑稽に見えたりするかもしれません。そうした人の姿を、さまざまな角度から楽しんでいただける映画になっていると思います。さまざまな登場人物が出てきますが、最後にどんな結末を迎えるのか、誰がどんなものを手にして終わるのか。ぜひ劇場で見届けていただけたら幸いです。お楽しみに！
■城定秀夫／監督・脚本
映画にとっていちばん大切なことは「面白いこと」であると思っています。今回、自分の中でのテーマは、東映プログラムピクチャーの復刻でしたので、かつて自分を楽しませ、励ましてくれた数々の娯楽映画へ敬意をこめて、なりふり構わず面白いことを沢山やらせて頂きました。魅力的なキャスト、優秀なスタッフの力で、とてもステキな映画に仕上がったと自負しております。皆様、ぜひ劇場でご覧ください。面白いですよ！
■小林靖子／脚本
今回の映画化にあたり、原作者様サイドから大きく変えてほしいとのオーダーをいただき、逆にプレッシャーを感じつつ脚本作業に当たりました。邦画ですが泣けません。恋愛もありません。感動もありません。心に一切負担をかけない映画です。映画館のポップコーンととても相性が良いと思います。ぜひ劇場で楽しんで90分だけでも日常のあれこれを忘れていただければ幸いです。
【動画】『藁にもすがる獣たち』超特報が解禁に
本作は、江戸川乱歩賞作家・曽根圭介の小説「藁にもすがる獣たち」（講談社文庫）を実写映画化。たまたま見つけてしまった1億円をきっかけに、決して出会うはずのなかった人物たちが複雑に絡み合いながら、金の“獣”と化していく数奇な運命を描く。
監督を務めるのは、2023年の東京国際映画祭での特集上映をはじめ、『嗤う虫』でポルト国際映画祭、ウディネ・ファーイースト映画祭での受賞歴を持つなど、国内外の映画祭で高い評価を得てきた城定秀夫。
城定は映画化について、「今回、自分の中でのテーマは、東映プログラムピクチャーの復刻でしたので、かつて自分を楽しませ、励ましてくれた数々の娯楽映画へ敬意をこめて、なりふり構わず面白いことを沢山やらせて頂きました。魅力的なキャスト、優秀なスタッフの力で、とてもステキな映画に仕上がったと自負しております」と、本作への並々ならぬ熱い思いと覚悟を明かす。
脚本は、数多くの特撮・アニメ作品を手がけ、映画『岸辺露伴 ルーヴルへ行く』『岸辺露伴は動かない 懺悔室』など、実写作品にも活躍の場を広げるヒットメーカーの小林靖子が担当し、城定監督と初タッグを組む。
小林は本作について、「心に一切負担をかけない映画です。映画館のポップコーンととても相性が良いと思います」とコメントを寄せた。
主演を務めるのは、『蜜蜂と遠雷』での日本アカデミー賞新人俳優賞を皮切りに、ドラマ『Silent』で話題を集め、今年5月配信開始のNetflixシリーズ『喧嘩独学』で主演を務めるなど、実力・人気ともに若手俳優世代のトップランナーの一人である鈴鹿央士。城定作品には初出演となり、チャンネル登録者数“2ケタ”の弱小大学生YouTuber・佐藤寛治を演じる。
鈴鹿は城定作品への参加について、「撮影前に城定さんの作品をいくつか見て、どういう感じで撮るのかなと、ワクワクしていたのですが、チームワークも良く、みんなでいいものを作っていこうという姿勢の中で、良いテンポで撮っていたので心地よかったです。自分が出ていない場面もたくさんあり、そういったシーンの雰囲気も（僕が出ているシーンとは）全く違うものだったりするので、どういう感じに仕上がっているのかなと思ったりしていました。城定組は頼れる船みたいで。僕はお芝居に集中して頑張ろうという感じでした」と、城定組への絶対的な信頼を振り返った。
脚本の感想や役作りについては、「脚本はさまざまな登場人物が出てくるテンポ感とともに、次の展開はどうなるんだろう、というワクワクが止まらず、最後、みんなに残るものは？ 何が手に入るの？といった結末が大変気になりました。寛治の持っている優しさや理性、倫理観が最初は保たれているけれど、1億円を見つけたことで、そういったものがどんどん崩れていく様子が描かれている。だからこそ最初、寛治が持っているものや、夢、彼がどうしたいのか？みたいなことを、YouTuberの役でもあったので現場で監督と話し合いながら芝居ができて、役が深まった気がします。サスペンス的なハラハラドキドキした展開の中に人間が何かを渇望した時に起こす行動や必死にすがっていく姿といったものが滑稽に見えたりもする。それでも登場人物たちは必死で、色々な感情や人の私情が渦巻いた、面白い映画になっていると思います」と、監督とのコミュニケーションが役作りにも活きたことを明かしつつ、痛快エンターテインメント作品への自信ものぞかせた。
今回解禁された超特報映像とコンセプトビジュアルに映し出されるのは、大量の札束があふれ出すボストンバッグ。思わず手を伸ばしたくなる大金だが、映像では、何者かが持ち主不明の不審なカバンを探る不穏な様子が描かれている。ビジュアルに添えられた「これ、誰の？」というコピーも不気味さを際立たせ、ここからどんな金の“獣”たちが現れ、運命が交錯していくのか──期待をかき立てる仕上がりとなっている。
映画『藁にもすがる獣たち』は、9月25日より全国公開。
※鈴鹿央士、城定秀夫、小林靖子のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■主演：鈴鹿央士／佐藤寛治役
オファーをいただいた時は、まさか自分がこの役を演じられるとは思っていなかったので、驚きとともにとても嬉しかったです。ハラハラドキドキする物語ですが、人間が何かを渇望した時に起こす行動や、何かにすがろうとする姿をみると、滑稽に見えたりするかもしれません。そうした人の姿を、さまざまな角度から楽しんでいただける映画になっていると思います。さまざまな登場人物が出てきますが、最後にどんな結末を迎えるのか、誰がどんなものを手にして終わるのか。ぜひ劇場で見届けていただけたら幸いです。お楽しみに！
■城定秀夫／監督・脚本
映画にとっていちばん大切なことは「面白いこと」であると思っています。今回、自分の中でのテーマは、東映プログラムピクチャーの復刻でしたので、かつて自分を楽しませ、励ましてくれた数々の娯楽映画へ敬意をこめて、なりふり構わず面白いことを沢山やらせて頂きました。魅力的なキャスト、優秀なスタッフの力で、とてもステキな映画に仕上がったと自負しております。皆様、ぜひ劇場でご覧ください。面白いですよ！
■小林靖子／脚本
今回の映画化にあたり、原作者様サイドから大きく変えてほしいとのオーダーをいただき、逆にプレッシャーを感じつつ脚本作業に当たりました。邦画ですが泣けません。恋愛もありません。感動もありません。心に一切負担をかけない映画です。映画館のポップコーンととても相性が良いと思います。ぜひ劇場で楽しんで90分だけでも日常のあれこれを忘れていただければ幸いです。