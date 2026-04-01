◆２６年北中米Ｗ杯欧州プレーオフ▽決勝 ボスニア・ヘルツェゴビナ１―１イタリア（ＰＫ４―１）（３１日）

欧州プレーオフの決勝４試合が行われ、イタリアは３大会連続で欧州予選敗退となった。ボスニア・ヘルツェゴビナにＰＫ戦の末敗れた。１８年ロシア大会、２２年カタール大会に続くまさかの予選敗退。ブラジル（５回）に次ぎ、ドイツと並んで歴代２位の優勝回数（４回）を誇る強国はまたもＷ杯の大舞台に届かなかった。。

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イタリアは３大会ぶりのＷ杯出場を狙い、ボスニア・ヘルツェゴビナと激突したが、前半１５分に先制も、同４１分にＤＦバストーニが退場し、１人少ない後半３４にＦＷタバコビッチに同点弾を許した。試合は延長戦に突入したものの両チーム得点を奪えず。激闘はＰＫ戦での決着に。３人目までにイタリアが２人外したのに対し、先行のボスニア・ヘルツェゴビナは４人目まで全員が決めて勝利を収めた。

イタリア紙「ガゼッタ・デロ・スポルト」電子版は「まるで悪夢のようだ。Ｗ杯復帰を夢見るも、ＰＫ戦でその夢を奪われた」と衝撃的事実として報じた。主な敗因として「前半終了間際のバストーニの退場、我々自身のミス、そして主審の物議を醸す判定がいくつかあった」と指摘した。

また、「我々（イタリア人）は３大会連続でテレビの前でＷ杯を観戦することになった」「（過去に）スウェーデンと北マケドニア戦で無駄にしたのと同じくらい大きな機会損失となった。我々はまたもや格下の相手に敗退したが、相手はピッチ上でより準備が整っていたことが証明された」「ドンナルンマが１２０分間通して好セーブを連発したにもかかわらず…」などと悲しみとともに伝えられた。