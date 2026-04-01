元SKE48のメンバーで、女優の北野瑠華(きたの・るか＝26)が3月31日、自身のX(旧ツイッター)で結婚を発表した。



【写真】読みやすい文字でつづられた結婚報告！見た目だけでなく内面も美しい

北野は直筆とみられる文書を公開し、「私事ではありますが この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と発表した。お相手についての詳細は記さなかった。また「同時に、長年お世話になりました所属事務所を本日をもちまして退所いたしました」と知らせた。



続けて「ファンの皆様の応援、関係者の皆様の支えがあり今の私がいます。いつも本当にありがとうございます」と感謝をつづり、「これからも感謝の気持ちを忘れず 新しい環境でも自分らしく芸能活動を続けてまいりますので 引き続き温かく見守っていただけたら嬉しいです」と結んだ。投稿には、ウェディングドレス姿の自身の写真も添えた。



北野は1999年生まれ、岐阜県出身。2012年にSKE48に加入し、24年6月に卒業した。卒業後に発売した1stソロ写真集「触れて、みる？」を発売。一糸まとわぬ衝撃の大胆カットを写真集のプロモーションで公開し、話題となっていた。



（よろず～ニュース編集部）