ピーチ・マスカット・レモンの3種果汁で爽快な味わい！ブルボン「しゃりもにグミフルーティエナジードリンク味」

記事ポイント ブルボン「しゃりもにグミフルーティエナジードリンク味」が2026年4月7日に新発売ピーチ・マスカット・レモンの3種果汁でフルーティな味わい炭酸飲料のような爽快さとしゃりもに食感が楽しめる ブルボン「しゃりもにグミフルーティエナジードリンク味」が2026年4月7日に新発売ピーチ・マスカット・レモンの3種果汁でフルーティな味わい炭酸飲料のような爽快さとしゃりもに食感が楽しめる

ブルボンの大粒エアイングミ「しゃりもにグミ」シリーズから、新フレーバー「しゃりもにグミフルーティエナジードリンク味」が登場します。

ピーチ、マスカット、レモンの3種果汁を組み合わせた爽快でフルーティな味わいが特徴です。

2026年4月7日（火）より全国で発売されます。

ブルボン「しゃりもにグミフルーティエナジードリンク味」

商品名：しゃりもにグミフルーティエナジードリンク味内容量：57g発売日：2026年4月7日（火）全国発売販売チャネル：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス賞味期限：9カ月

「しゃりもにグミフルーティエナジードリンク味」は、爽快なエナジードリンクの味わいにピーチ、マスカット、レモンの果汁をプラスしたグミです。

炭酸飲料のような爽やかさとフルーティさを組み合わせた味わいを、しゃりもに食感とともに楽しめます。

大粒のエアイングミならではの噛みごたえも魅力となっています。

しゃりもにグミシリーズにはヨーグルト味、グレープ味、ピーチ味もラインナップされており、今回のフルーティエナジードリンク味が新たに加わります。

エナジードリンクの爽快感に3種の果汁がフルーティさを加えた、新しい味わいのグミです。

大粒のしゃりもに食感で、噛むたびに楽しさが広がります。

コンビニやドラッグストアなど幅広い店舗で購入できます。

ブルボン「しゃりもにグミフルーティエナジードリンク味」の紹介でした。

よくある質問

Q. しゃりもにグミフルーティエナジードリンク味の発売日はいつですか？

A. 2026年4月7日（火）に全国で発売されます。

Q. どのような味わいですか？

A. エナジードリンクの爽快な味わいに、ピーチ・マスカット・レモンの3種果汁をプラスしたフルーティな味わいです。

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