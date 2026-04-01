4月7日全国発売！ブルボン「フローズンフロートゼリー」3種を凍らせて楽しむ

記事ポイント ブルボンからクリームとゼリーの二層構造を凍らせて楽しむカップデザートが登場常温保管が可能で、好きなタイミングで凍らせるだけの手軽さコーラ・メロンソーダ・いちごソーダの3品展開 ブルボンからクリームとゼリーの二層構造を凍らせて楽しむカップデザートが登場常温保管が可能で、好きなタイミングで凍らせるだけの手軽さコーラ・メロンソーダ・いちごソーダの3品展開

ブルボンから、凍らせて食べる二層構造のカップデザート「フローズンフロートゼリー」が2026年4月7日(火)に新発売されます。

クリームとゼリーを凍らせることで、シャーベット状のゼリーとクリーミーな上層が織りなすフロートのような味わいが特徴です。

コーラ味・メロンソーダ味・いちごソーダ味の3品で、全国の量販店やドラッグストアなどに展開されます。

ブルボン「フローズンフロートゼリー」

内容量：144g発売日：2026年4月7日(火) 全国発売販売チャネル（予定）：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス賞味期限：6カ月

「フローズンフロートゼリー」は、上層にクリーム、下層にゼリーを配した二層構造のカップデザートです。

冷凍庫で凍らせると、ゼリーがシャーベット状に変化します。

ひんやりシャリッとしたゼリーとクリーミーな上層を一緒に味わうことで、フロートドリンクのような楽しさが広がります。

3つのフレーバーラインナップ

フレーバーは、コーラ味・メロンソーダ味・いちごソーダ味の3品です。

どれも人気のソーダ系フレーバーをベースにしており、爽やかな味わいが楽しめます。

常温での保管が可能なため、冷凍庫のスペースを気にせずストックしておけるのもうれしいポイントとなっています。

食べたいタイミングで凍らせるだけで、手軽にひんやりデザートを味わえます。

「フローズンフロートゼリー」は、クリームとシャーベット状ゼリーが生み出すフロート感覚が魅力です。

常温保管ができ、食べたい時に凍らせるだけで楽しめる手軽さも備えています。

コーラ・メロンソーダ・いちごソーダと、気分に合わせて選べる3つの味が揃っています。

ブルボン「フローズンフロートゼリー」の紹介でした。

よくある質問

Q. フローズンフロートゼリーはどのように食べますか？

A. 常温保管の状態から冷凍庫で凍らせて食べます。

ゼリーがシャーベット状になり、上層のクリームと一緒にフロートのような味わいが楽しめます。

Q. フローズンフロートゼリーは何味がありますか？

A. コーラ味・メロンソーダ味・いちごソーダ味の3品で展開されます。

内容量はいずれも144gで、価格はオープンプライスです。

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