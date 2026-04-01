往復5回利用で抽選100名に3,000円分クオカード！愛知道路コンセッション「武豊北IC開通記念ドライブキャンペーン」

記事ポイント 武豊北ICを10回利用で抽選100名に3,000円分のクオカードプレゼントETC・現金どちらの利用でも応募可能走行は3月末まで、応募は4月末まで受付中 武豊北ICを10回利用で抽選100名に3,000円分のクオカードプレゼントETC・現金どちらの利用でも応募可能走行は3月末まで、応募は4月末まで受付中

愛知道路コンセッションが、武豊北ICの開通記念ドライブキャンペーンを実施しています。

武豊北ICの入口または出口を10回利用し、所定の方法で応募すると、抽選で100名に3,000円分のクオカードが当たります。

ETC・現金どちらの利用でもカウントされ、4月末まで応募を受け付けています。

愛知道路コンセッション「武豊北IC開通記念ドライブキャンペーン」

内容：武豊北ICを10回（往復5回）利用した方の中から抽選で100名に3,000円分のクオカードをプレゼント対象利用期間：2026年3月末まで応募締切：2026年4月末まで対象IC：武豊北IC（入口・出口）支払方法：ETC・現金どちらでも対象

愛知道路コンセッションは、2026年2月28日に開通した武豊北ICの利用促進を目的としたドライブキャンペーンを展開しています。

キャンペーンの参加条件は、武豊北ICの入口か出口を3月末までに合計10回利用することです。

往復で5回分の通行がカウント対象となるため、通勤や通学で日常的に利用している方にとっても応募しやすい設計となっています。

支払方法はETCでも現金でも問わず、どちらの利用回数もカウントされます。

すでに多くの利用者が通勤・通学で武豊北ICを活用しており、日常利用の中で自然に応募条件を満たせる点が特徴です。

なお、キャンペーンをまだ知らない方でも、3月末までに10回の走行実績があれば4月末まで応募を受け付けています。

当選者には3,000円分のクオカードが届きます。

日常の通行が抽選チャンスにつながるキャンペーンとなっています。

ETC・現金を問わず10回の利用でエントリーできるため、幅広いドライバーが対象です。

応募期間は4月末まで設けられており、3月中に条件を達成した方はゆとりを持って応募できます。

武豊北IC開通記念ドライブキャンペーンの紹介でした。

よくある質問

Q. 武豊北IC開通記念ドライブキャンペーンの応募条件は何ですか？

A. 武豊北ICの入口または出口を3月末までに合計10回（往復5回）利用し、所定の方法で応募することが条件です。ETCでも現金でもどちらの利用もカウントされます。

Q. 応募の締切はいつですか？

A. 応募は2026年4月末まで受け付けています。3月末までに10回の走行実績があれば、キャンペーンを後から知った方でも応募可能です。

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