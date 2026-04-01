英国遠征中の日本代表は31日（日本時間1日）にウェンブリーでイングランド代表と親善試合を行い、1―0で勝利した。前半23分にMF三笘が右足で決勝弾。左サイドからのMF中村敬の横パスを右足ダイレクトで右隅に流し込んだ。過去1分けのイングランドから初白星。18年に就任した森保一監督（57）は欧州勢に通算通算7勝1分け（PK負けは引き分け扱い）と不敗を継続した。

歴史的白星を告げる笛が響くと、聖地にブーイングが起きた。ベンチ前で森保監督はスタッフ、選手と握手を交わすと、敵地に駆けつけたサポーターに一礼。W杯優勝の目標への本気度を世界に示す勝利となったが「あくまでもフレンドリーマッチ」と冷静だった。

イングランドはW杯優勝候補の一角。FIFAランク4位撃破は日本史上最上位国からの勝利となったが、相手は故障者が続出してFWケーン（バイエルン・ミュンヘン）、サカ（アーセナル）、MFベリンガム（Rマドリード）らが出場していないだけに、指揮官は「相手は世界的に超一流の選手が出ていなかった。本番ではもっと厳しい戦いを覚悟しないといけない」と気を引き締め直していた。

欧州プレーオフを勝ち上がったW杯1次リーグの相手がスウェーデンに決定。森保監督は「スウェーデンは世界的にタレントが多い。良いストライカーがいる。北欧のチームは組織的に守備をして攻撃を仕掛けられる」と印象を語り「しっかりと相手の良さを止められるようにしたい」とと力を込めた。