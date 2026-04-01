【国際親善試合】イングランド代表 0−1 日本代表（日本時間4月1日／ウェンブリー・スタジアム）

【映像】三笘薫のボール奪取→爆速カウンター弾

聖地ウェンブリー・スタジアムが、日本の背番号7の前に沈黙した。日本代表FWの三笘薫が、自らのボール奪取から完璧なカウンター弾を突き刺し、本場の英国メディアも「ズタズタに引き裂かれた」「イングランドにとって惨事だ」とパニック状態に陥っている。

英国遠征中のサッカー日本代表は日本時間4月1日、キリンワールドチャレンジ2026（国際親善試合）でイングランド代表と聖地ウェンブリー・スタジアムで対戦。1−0でサッカーの母国イングランドから歴史的初勝利を収めた。

決勝点は23分だった。自陣センターサークル付近までプレスバックした三笘が、イングランドの至宝MFコール・パーマーからボール奪取。そのままMF鎌田大地、FW上田綺世との鮮やかなパス交換から前を向いて敵陣に侵入すると、左サイドを駆け上がったMF中村敬斗へ展開する。最後は中村からのグラウンダークロスに対し、ゴール前へ走り込んでいた三笘が右足ダイレクトで完璧に合わせ、ゴールネットを揺らした。

「イングランドはいとも簡単に切り裂かれた」

自らボールを奪い、自らフィニッシュまで持ち込むという完璧なカウンターに、現地の英国メディアも速報で続々と反応した。

英国営放送『BBC』は「イングランドにとって惨事だ。コール・パーマーがポゼッションを失い、日本がカウンター。ブライトンのカオル・ミトマがGKジョーダン・ピックフォードの脇を冷酷に撃ち抜いた」と速報。「イングランドはズタズタに切り裂かれた。日本によるなんという見事なゴールだ。ミトマはパーマーからボールを奪い取り、素晴らしいチームゴールを演出した」と、背番号7の個人技と日本の連携を大絶賛した。

さらに、英放送局『Sky Sports』も「アウェーチームにとってあまりにも簡単すぎる。イングランドはいとも簡単にボールを奪われ、カウンターで切り裂かれた。ミトマはパーマーからボールを奪って攻撃を始め、そして自ら完璧に終わらせた」と衝撃をもって報道。英紙『The Guardian』も「カウンターからの美しいゴール。ミトマが自ら始めた動きを、自ら終わらせた」と称えている。

この日の三笘は、普段の左ウイングバックではなく左シャドーとして先発出場。ピッチの中央寄りでボールを引き出し、守備でも果敢なプレッシングでイングランドの脅威になり続けた。74分までプレーし、聖地での歴史的初勝利の立役者となった。

（ABEMA／サッカー日本代表）

