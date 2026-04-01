「これも本番じゃない」「勝てる自信はあった」歴史的勝利にも浮かれない三笘薫　見据える高みは「まだまだです」

決勝点を挙げた三笘は勝利に浮かれず次を見据えた(C)Getty Images

サッカーの聖地で、森保ジャパンが喝采を叫んだ。

日本代表は現地時間3月31日、ウェンブリースタジアムで行われたイングランド代表との親善試合に1−0で勝利。決勝点は前半、カウンターから三笘薫が沈め、そのまま逃げ切った。

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殊勲の三笘は試合後のフラッシュインタビューで歴史的勝利を振り返った。

「チームとして狙い所は、ああいうシーンだった。前半にしっかり1点取れたことで自分たちに余裕も生まれたし、狙っていた形だったので良かったと思います」

完全アウェーのウェンブリーでイングランドを破った意味については、「今までの戦い方をすれば勝てるという自信はありました」と振り返り、さらに「けど、これも本番ではない。ここからどれだけ上げられるか。この戦い方を本番でできるかが大事だと思うので、また分析して頑張っていきたいです」とコメント。歴史的勝利にもまったく浮かれる様子はなく、自身のプレーについても反省の言葉が口をついた。

「全然ですね。ボールロストも多かったですし、もっと起点にならないといけない。サポートにもっと行かないといけない場面もありました」

とはいえ、勝利という結果には手応えを得たようで、「まだまだですけど、この勝ちは自信になると思います」と力を込める。