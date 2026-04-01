「これも本番じゃない」「勝てる自信はあった」歴史的勝利にも浮かれない三笘薫 見据える高みは「まだまだです」
決勝点を挙げた三笘は勝利に浮かれず次を見据えた(C)Getty Images
サッカーの聖地で、森保ジャパンが喝采を叫んだ。
日本代表は現地時間3月31日、ウェンブリースタジアムで行われたイングランド代表との親善試合に1−0で勝利。決勝点は前半、カウンターから三笘薫が沈め、そのまま逃げ切った。
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殊勲の三笘は試合後のフラッシュインタビューで歴史的勝利を振り返った。
「チームとして狙い所は、ああいうシーンだった。前半にしっかり1点取れたことで自分たちに余裕も生まれたし、狙っていた形だったので良かったと思います」
完全アウェーのウェンブリーでイングランドを破った意味については、「今までの戦い方をすれば勝てるという自信はありました」と振り返り、さらに「けど、これも本番ではない。ここからどれだけ上げられるか。この戦い方を本番でできるかが大事だと思うので、また分析して頑張っていきたいです」とコメント。歴史的勝利にもまったく浮かれる様子はなく、自身のプレーについても反省の言葉が口をついた。
「全然ですね。ボールロストも多かったですし、もっと起点にならないといけない。サポートにもっと行かないといけない場面もありました」
とはいえ、勝利という結果には手応えを得たようで、「まだまだですけど、この勝ちは自信になると思います」と力を込める。
英国遠征は、これで2連勝。三笘も「チームとして無失点で終えられたところが一番大きい。それができれば今日のように我慢強く戦えると思うし、それがチームの強みだと思うので忘れないでいきたい」と守備組織の堅さに自信をのぞかせた。
今回の遠征は遠藤航や久保建英、冨安健洋といった選手たちが怪我の影響で代表を辞退し、ベストメンバーを編成できたわけではない。それでも、2連勝を飾ったという事実は、日本代表が世界トップレベルの相手にも勝利をもぎ取れるチームになったという証だ。しかし、三笘は言う。
「メンバーが変わってもこれだけ同じような戦い方ができるのは素晴らしいですが、もっと1−0のところで得点チャンスを増やす展開にしないといけない。そこはまた頑張っていきたいです」
どこまでも自己評価は厳しい。目の前の1勝は、三笘にとってさして大きなものではないのだろう。遥か高みを目指す男には、もはやW杯優勝しか見えていないのかもしれない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]