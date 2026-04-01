成績はすべて公開され、席次も成績順…戦後も長く続いた旧日本海軍の「先任順」の習慣

長年、戦争体験者やご遺族の取材をしていると、当時の貴重な資料や写真に出会うことがしばしばある。ただ写真は、アルバムに整理されることもなく、しかも特に説明もなく、バラバラに箱に入ったままの状態で数十年放置されていることが少なくない。本人が戦死したりすでに亡くなっている場合、写真について聞くこともできないから、複写して自分で解き明かすしかない。

どこで何を（誰を）写したものか、説明のない写真は、元の持ち主の履歴にはじまって、写っている状況や人物の服装、顔立ち、階級章、建物、地形、飛行機などをもとに、ほかの写真や防衛省防衛研究所の所蔵資料などを総動員して撮影時期と場所を特定してゆくのだが、かなり手間のかかる作業になる。

前編記事＜出撃前に部下に「卒業成績」がばれる…「日本海軍の集合写真」に隠された「ハンモックナンバー」の恐ろしい意味＞より続く

海軍の礼儀作法

ガンルームにせよ、その上の士官室にせよ、礼儀作法にはうるさかった。この写真は夏に撮影されたものだが、皆、きちんと軍服の上着を着ている。食事中であっても上着を脱ぐことは許されない。どうしても脱ぐ必要のある時は、ガンルームならケプガン（士官次室長。ガンルームに入る席次最上位者）、士官室なら副長または先任将校に「失礼します」と断って許可をうけないといけない。

昼食は基本的に洋食のコース（訓練などで忙しいときはライスカレーだったりする）、夜は和食だが、海外勤務もあり得る海軍士官は、テーブルマナーも叩き込まれた。

こんな旧海軍の「先任順」（成績順）の習慣は、戦後も長く残っていた。私は零戦搭乗員で組織する「零戦搭乗員会」が、会員の高齢化で事務局機能の維持が困難になったことから、戦後世代が事務局を担う形で再発足した「零戦の会」の副会長として、2011年からは会長としてそのあたりの機微にはかなり気を使った。

記念写真は会長が中央であとは遺族優先、その次に旧軍人が先任順に並ぶが、来賓に自衛官や米軍人がいると、軍隊は「現役優先」だから、その人たちを同じ階級のなかで上席にしないといけない。

懇親会のテーブルも、「海軍兵学校、機関学校（正規将校）」「海軍飛行専修予備学生、予備生徒（予備士官）」「操縦練習生（歴史の古い兵からの叩き上げ）」「甲種飛行予科練習生」「乙種飛行予科練習生」「乙種（特）飛行予科練習生」「丙種飛行予科練習生」「予備練習生」の序列順に並び、それぞれクラス別、成績順に席を決めないといけない。

また、予備学生でも十三期と十四期は総じて仲が悪く、甲種予科練と乙種予科練は水と油だったりするから可能な限りテーブルの位置を離すなどの気を使った。

公開資料として誰でも閲覧できる成績

「戦後60年」の2005年ぐらいまでは、元搭乗員が100人以上参加していたから、「海軍辞令公報」などを見ながら、このきわめて面倒な作業を私がやっていた。そしてこれが、いちばん誰からも文句の出ない方法だったのだ。戦後世代が戦友会をサポートしようとして失敗するのがこのあたりの機微でもあった。

ただ、たとえハンモックナンバー下位の人でも、現代の尺度では恐ろしく優秀なわけで、そこのところを間違えてはいけない。それに席次の優劣は、少なくとも実戦ではあまり関係ない。成績下位の人でも名指揮官と謳われた人は鈴木實中佐、宮野善治郎大尉、笹井醇一中尉、菅野直大尉ら枚挙にいとまがないし、生還して戦後自衛隊で将官になった人もいる。

当時から全部成績が公開され、それがガンルームや士官室の食卓の並び順まで決まる。しかも令和のいまでも、公開資料として誰でも閲覧できるのだから、当人たちにとっては大変だっただろう。

（ただし、1943年頃の第二〇二海軍航空隊のように、司令岡村基春中佐の方針でガンルームと士官室の区別をなくした例もあるにはあった）

海軍の私服

ところで、海軍では准士官（兵曹長）以上になれば私服での外出が認められていた。

当時のことだからラフな格好ではなくスーツである。

横須賀の海軍料亭「小松」の創業者山本小松の回想によると、陸軍の将校は料亭にも軍服で遊びに来たが、海軍士官は「軍服は神聖な仕事着」だからと、背広姿で来たという。

海軍では本来、士官と下士官兵が一緒に飲みに行くなどしてはいけないことになっていたが、戦地に赴く前など、士官も下士官兵も一緒になっての無礼講の席が設けられたりする例外もあった。

席次や出身コースによる「出自」が戦中、戦後にどのような影響をもたらしたかは、いずれ稿を改めて解説しよう。

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