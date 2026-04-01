「極道の衰退」を予見し、この世を去った”昭和の組長”後藤忠政…なぜ彼は「神戸山口組」に加わらなかったのか

後藤忠政元組長が2月8日、誤嚥性肺炎で都内の病院で死んだ。享年83。

同い年の山口組・司忍組長は依然としてピンピンしているが、それでも後藤元組長は長生きしたほうのやくざだったろう。やくざを引退した後も、自由にやりたいことをやり、悔いのない一生だったにちがいない。

【前編記事】『「あんたにはケガをさせたくない」“生粋の武闘派ヤクザ”後藤忠政が私だけに見せた「冷徹すぎる素顔」』よりつづく。

すでにやくざや山口組に関心を失っていた

'15年に六代目山口組が分裂して神戸山口組が誕生したとき、後藤の持つカネが問題にされたことがある。双方の持つカネの力が結局は勝敗を決めるが、神戸山口組を率いる井上邦雄組長は金儲けがヘタでカネがない。井上に誰がカネを融通してやれるか。見回してみると、カネを持っていそうな人間は引退した後藤忠政以外にない。

後藤は新宿駅南口前に真珠宮ビルを持っている。あれを現金化すれば、神戸の抗争費用ぐらいは簡単に賄える。後藤も司組長―高山若頭のせいで除籍され、彼らの山口組支配を面白く思っていないはずだから、後藤を神戸山口組に取り込んだらいいという声が起こったのだ。

彼はこの前後、カンボジアから日本に帰ってきていた。当時、私はたまたま取材先で彼と顔を合わせたが、この話を持ち出してみると、「そうでないんだ」と面白くなさそうな顔をして横を向いた。

後藤は井上を好きでもなく、信用もしていなかったはずだ。そしてもっと言えば、後藤はすでにやくざや山口組に関心を失っていたかもしれない。心ならず引退を強いられたわけだが、それを幸い、後藤はそれまでにやれなかったこと、つまり映画づくりや自伝の出版、東南アジアでのボランティア活動などを始めた。

また後藤がカネを出したところで、分裂抗争が神戸山口組側の勝ちで終わることはなかったろう。井上邦雄は器量が小さく、若い衆のカネで自分の生活を賄い、組を回そうとしていた。その点、後藤は自分の稼ぎで食えない若い衆を食わせ、若い組員から上納金を取ることなど、考えもしなかった。彼は自分の働きで組を大きくしたやくざだった。

司―高山の弘道会路線に敗れて…

私はやくざでは竹中正久四代目組長の実弟、竹中武が好きだったが、あるとき後藤に竹中武評を聞くと、「武は俺も好きだ。50年に一人、百年に一人出るか、出ないかという大物やくざだ。しかし山口組ぐらい大きくなるとモノを言うのは政治力だ。武には政治のようなずるいことはできない。だから敗れる」と言った。

私も後藤の意見におおむね賛成した。後藤は少なくとも竹中武に比べれば、政治ができたと思われる。しかし、そういう後藤も司―高山の弘道会路線に敗れ、引退を余儀なくされたのだ。

後藤は肝臓移植の手術で'01年にアメリカに渡り、同年7月、UCLAで移植手術を受けた。手術は成功し、11月ごろ日本に帰れたが、その後も東京・広尾の日赤病院に世話になっていたようだ。

そのころ私は彼にやらせたい企画があって、会いたいと伝えると、広尾ガーデンヒルズの高層階を指定された。

話した結果、彼は私の企画を飲まないと分かった。それならそれで仕方がない。帰りがけ、彼は部屋の冷蔵庫からカリフォルニアワインを取り出し、私に持たせてくれた。ラベルを見て「オーパス・ワンですね」というと、「おぅ、知ってたか」と後藤は笑った。1本が5万円から10万円もする高級ワインである。彼は貧乏人の私が知るわけないと思っていたのだろう。

やくざは生存条件と環境を完璧に失った

私は彼にけんか腰で「この話はなしや！」と怒鳴った男である。挙げ句、たぶん山口組の大原組組員に刺されたのだが、その後も後藤とは構えずに話ができた。後藤は私が会った中でも人間的に優れたやくざの一人だったといえる。

そしてさらに言えば、後藤は「物語やくざ」の最後の一人のように感じる。物語やくざとは後世に語り継がれるようなやくざである。語り継がれるためにはまず、カネに不自由するようではならない。

今、大半のやくざは暴対法や暴排条例、所属する組への上納金などで、生活保護ギリギリの暮らしにあえぎ、構成員は最盛期の10分の1に激減した。そうした中、モノを言うのは、その者が生前になした善悪併せた事績だろう。

やくざは生存条件と環境を完璧に失って、「物語やくざ」の終焉を迎えている。

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「週刊現代」2026年3月30日号より

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