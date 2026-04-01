送別会帰りに受けた『ヨメ死去』の連絡――結婚から1年4カ月での別れと、シングルファザーの「もし僕が死んでしまえば…」の想い

送別会帰りに受けた『ヨメ死去』の連絡――結婚から1年4カ月での別れと、シングルファザーの「もし僕が死んでしまえば…」の想い