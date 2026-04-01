「まっすぐ勃たない」で苦しむ子ども…成功した手術後にも問われる「小児外科医の判断」という重圧

今、小児医療の現場が危機的状況にあるという。小児科、とりわけ小児外科の医師が減っているというのだ。出生率が低下している現在、今ある命を失わないためにも小児医療は重要なポジションにある。そんな小児外科の知られざる現場にスポットを当てたのが、医療小説『朝日のあたる病院』だ。

多くの取材を踏まえて生まれたこの小説からは、幼い命を救う医師たちの熱い思いが伝わってくる。小児外科医はどのように日々治療に取り組んでいるのか？ 子どもを持つ親が知っておきたいことは？ 「取材を通して多くの気づきがあった」という著者の本城雅人氏に、『じつは「病気の子ども」はこんなにいる…3歳までに「見えないように治療される」小児外科の衝撃の現実』にひきつづき伺った。

子どもの未来まで考えてくれる医師がいる

〈小説中、思春期の男の子が母親に連れられて来院するシーンがある。男の子は幼いころに尿道形成手術を受けていたが、成長して思春期になると、勃起の際にペニスがL字型に曲がってしまうようになっていた。外木場医師は、新米医師たちに言う。

「（手術をした女性の医師は）確かに目の前の医療にはパーフェクトだった。だけど川越先生は、将来、この子がどうなって、どんな問題を抱えるかまでは考えが及ばなかったんだと思う。いや、皮を切ってあげたんだから、考えてあげた。でも真っ直ぐ勃つとか、どれくらいの大きさになるとか、そうした男の子なら一度や二度は悩むことにまでは頭が回らなかった。

……目の前の病気を治すのが医師だよ。でも俺たち小児外科医はそれだけではない。未来のことまで考えて治療しなきゃいけないんだよ。……大人だったら今の痛みを何とかしてほしいと思って病院にやってくる。あと何年かは生かしてほしいと願う。でも子供は違うだろ？ この先、何十年も生きるんだ。その途中に思春期があり、結婚して親になったり、働いてみんなで喜びを分かち合ったり、夢は果てしなく続いていく」〉

本城：ペニスの中に尿道がなかったり、途中で切れたりして生まれるというのは、世界的な統計では400人に1人ほどある症例のようです。実は、尿道がなくても全然困らない。女の子のように座って排尿すればいいのですから。でも、それでは将来学校でいじめられるでしょう。だから、ペニスの中に尿道を作る形成手術をするのです。

――見た目でいじめに遭わないようにするといった配慮は大事ですね。親は子どもに将来どんな事態が起こるか想像できません。医師はいろいろな症例から、その先を想像できるのですから、医師の判断が求められますね。

本城：小児外科の医師たちは、常に「ベストの方法はないか、ベストがあってもさらにベターな方法はないか」と、オペの日まで先例を調べて準備を整え、考えに考え抜いて治療にあたっています。「子どもには見えない未来がある」ことを大切にしているからです。医師たちは、その未来までも背負っているのです。

「判断を誤ったために、将来できることができなくなってしまうことだってある。そうならないように、普通の子どもと同じように、同じだけの夢を持てるように治してあげたい」

この言葉を小児外科医から聞いたとき、僕の胸に深く響くものがありました。「子どもの未来まで考えてくれて、治療をしてくれる医師がいる」というのは、僕にとって発見だったのです。

小児外科は日陰に追いやられていた

――もっとも書きたかったことは何でしょう。

本城：医療の世界では、小児外科は日陰なのです。なぜなら、大人の医療は眼科、循環器内科など、身体の部位によって専門が分かれていますよね。ところが、小児科は「子ども」という枠の中ですべてを担当します。そのため他の医師の何倍も勉強しなければなりません。

さらに幼い子は、先天性の病気などで世の中で初めてという症例も多いそうです。小児外科医たちに「初めての症例に出合ったとき、どうするのですか」と尋ねると、「医学書を読むしかない。想像するしかない」と言うのです。

――それでたくさんの論文などに目を通すのですね。

本城：それほど勉強して考え抜いている。ところがいざ手術となると、親の心理としては、仮に肝臓の病気なら「子どものスペシャリスト」よりは、「肝臓のスペシャリスト」に手術をお願いしたくなる。そんなこともあって、日本の病院では小児外科は長い間、隅に追いやられていた歴史がありました。

――なるほど、それで書名を『朝日のあたる病院』とした。小児外科を日のあたる場所にしたいという願いが込められたネーミングなのですね。

――物語の最後に、定年を待たずして外木場医師は海外での医療ボランティアなどに取り組むようになりますね。

本城：後半生、外木場にとってどういう生き方が素晴らしいかと考えました。日本の大学教授は定年までその席にいるそうです。50代で役職定年といった制度が学術アカデミーにはないという。

では、外木場はどうするか。外木場は新米医師たちを叱咤激励しながら厳しく指導します。新米医師たちも彼の想いを受け止めて、ついて行きます。

やがて、後任に仕事をじゅうぶん伝えたと感じたとき、彼には違う道を歩ませたい。実際、定年後に海外に行って医療ボランティアをする医師は多いそうです。公開オペをネット中継して、後進国の医師や日本の病院の先生たちを指導する人もいる。そんなケースも聞いていたので、外木場にはそんな道がふさわしいと思いました。

「小児外科医を目指したくなる」小説に

――読者に伝えたいメッセージがありますか。

本城：まず、「子どもたちの未来まで考えて医療をしている医師たちがいる」ことを、たくさんの人に知ってほしいと思います。

小児外科の医師たちに話を聞いているとき、「なぜみんなこれほど熱く語るのだろう？」と自分にもその熱が伝わってきました。この疑問は、「そもそも仕事は何のためにするのか」という自分への問いにつながりました。

誰かのためになることをするのが仕事でしょう。本来、報酬とは、人のためにした仕事のあとにやってくる対価にすぎないのですよ。

以前、僕は新聞社で記者をしていました。当時、「この記事を報じることで世の中が明るくなる」と感じ、チームが一体化したときにはすごく仕事が楽しかった。多幸感がものすごくあったのです。小児外科医のお話を聞いているうちに、そのころの忘れていた感覚がよみがえってきました。

――自分の中で忘れていた懐かしい感覚だったのですね。

本城：はい。「そうだ、僕は人のためになる、社会に貢献できる小説を書きたいのだ」と思いました。

例えば、刑事小説を書くなら、「ここで殺人事件があったら面白いよね」などと、面白くするために都合よく内容をいじります。でも、今回はそういうことは極力排除しよう。そして、僕自身が興味深いと思ったことを、想像力を膨らませて書いてみたい。

この本を読んだ人が、

「こんな世界があるのか。自分もこの世界に足を踏み入れてみたい。小児外科医を目指したい」

と思ってくれたら、望外の喜びです。

――子どもたちのためにと日々頑張る医師たちの姿を、たくさんの人に知ってもらえるといいですね。今日はとても貴重なお話をありがとうございました。

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