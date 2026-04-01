『ライフ』漫画家すえのぶけいこが描く、依存症の本質…「生きづらさ」を感じる心に寄り添う漫画を

「毎日、やらずにはいられないゲームがある」「就寝前のお酒が癖になっている」という方、少なくないのではないでしょうか。

では、果たしてこの状態は“依存症”なのかーー。

ギャンブル、お酒、ドラッグにゲーム…身近にあるが故に、誰もが陥りかねない“依存症”の本質を臨床心理学者の視点から描く、すえのぶけいこ先生の最新作『アディクト』（BE・LOVE／講談社）がいよいよ始まりました。

いまなぜ、このテーマで作品を描くことを決めたのか、また本作に込めた想いとは何か。すえのぶけいこ先生と、本作で監修を務める臨床心理学者の新田千枝先生との対談をお届けします。

すえのぶけいこ：『手をつなごう』でデビュー。 代表作『ライフ』で第30回講談社漫画賞受賞。その他の著書に『リミット』『ライフ2 ギバーテイカー』『おちたらおわり』など。

新田 千枝（にった・ちえ）： 臨床心理学者、公認心理師、博士（ヒューマン・ケア科学）。精神科病院、企業、大学等で心理カウンセリングに従事。現在は筑波大学医学部で教鞭を執る傍ら、厚生労働省の依存症研究に携わる。

依存症は誰にでも起こりうる病

――すえのぶ先生が、“依存症”というテーマに最初に興味を持ったきっかけは何だったのでしょう？

すえのぶけいこ（以下、すえのぶ）：前作『おちたらおわり』が完結して、次にどんな作品を描くかと考えた時に、自分が興味のある分野をしっかり取材して描きたいと思ったんですね。そこで、テーマとして浮かんだのが“依存”でした。たとえばSNSやゲームなど、人間が依存しやすい傾向にあるものは世の中に溢れていて、自分も含めて誰にとっても他人事ではないですよね。また、人は何かしらを拠り所にして生きているんじゃないかなと思っていて、特に精神的につらいときに依存が深まっていくのは、私自身もとても理解できる感覚です。

新田千枝（以下、新田）：漫画に限らず映画や小説など、依存症をテーマにした作品はこれまでにも本当にたくさんありましたが、「こんなふうになってはいけない」「あんなふうになったら終わり！」と観ている人にスティグマ（偏見）を植え付けるような、依存症を抱える人を悪者として描いている作品が多いなと感じていました。

すえのぶ：でも、依存症は誰がなってもおかしくないですよね。

新田：おっしゃる通りです。もちろん、依存症に悲惨な側面があることは否定しません。でも、専門家からするとそこは病気の一部でしかなくて…。私は、本質まできちんと描いた作品というのをこれまでに観た記憶がほとんどありませんでした。だから本作の監修を打診された時に、すえのぶ先生や担当編集さんが「依存症を理解して描きたい」と言ってくださったことがすごくうれしくて。この病気に、これまでとは違う側面から光を当てようとしてくれる方々がいるんだと、希望を持ちました。

主人公は医者ではなくカウンセラー

――本作の主人公は、精神科医ではなくカウンセラーですが、そうした理由はあるのでしょうか？

すえのぶ：依存症の当事者に深く関わることができる人は誰かと考えた時に、カウンセラーに辿りつきました。まず、依存の問題で自ら病院へ行く方は稀だとわかって。では精神科医はどうかというと、基本的に病院にいますよね。となると、患者さんとお医者さんの間に密に入って、ぐいぐい動ける人を主人公にするのがいいんじゃないかと思ったんです。また、研究者視点で描く案も考えたのですが、個人的にカウンセラーさんに救われた経験もあったので、やはり臨床の場で関わっている人を主人公にしようと決めました。新田さんは、ヒロインがカウンセラーであるという点をどう感じましたか？

新田：主人公が精神科医ではなく、心理学的に依存症の方をケアするカウンセラーであるという点がおもしろいなと思いました。先ほど、すえのぶさんもおっしゃっていましたが、依存症支援では、カウンセラーは密に患者さんと関わります。個別の心理面談は毎週~隔週50分、集団プログラムだと（全16回など）、継続的にじっくり一人一人と向き合います。場合によっては、病院での治療が終わった後も、ご本人の希望に応じてカウンセリングを継続したり、自助グループで会ったりと、お付き合いはとても長いんです。カウンセラーという仕事は、私も有している公認心理師資格のように、そもそも医療に限定されない「領域横断的な業務を行う」ことを掲げているのが特徴なんです。こういった点からも精神科医を主人公にするよりも、より物語に広がりが生まれるんじゃないかと思いました。

“依存症”になりやすいのはどんな人？

すえのぶ：先ほど、依存症になる可能性は誰にでもあるというお話がありましたが、陥りやすい人はいるのでしょうか？

新田：そうですね。陥りやすい“リスク因子”を持っている方の傾向や特徴はあります。ゆくゆく本作でも描かれる部分だと思いますが、たとえば親子関係に葛藤を抱えながら成長していたり、本当は助けが必要なのに周囲からサポートを受けられずに生きてこなければならなかったりと、ひと言で言えば「生きづらさ」を抱えていることが多いです。ただ、心の痛みや苦しさを癒やそうとする過程で何かに依存すること自体は悪いことではなく、自分を守る（防衛）手段でもあるんです。

すえのぶ：専門家から見て本人に自覚のない、“隠れ依存症”のような状態を見抜くポイントはあるのでしょうか？

新田：これは一番難しいところだと思います。ほとんどの場合、依存症は目に見えないから重症化していく。「どこからが正常で、どこからが依存か」という線引は簡単ではありません。ただ、依存症と専門家が判断する目安はあって、それは「コントロールの障害」が起きているかどうか。つまり、「やめなきゃいけないのにやめられない」状態かどうかをみます。例えば、大酒飲みだけど翌日にはケロッとして仕事でもしっかりパフォーマンスできる人と、まったく仕事にならない人がいるとします。こういった状態を繰り返している場合、後者は依存症になるわけです。

すえのぶ：生活に影響が出ているかどうか。

新田：まさにそうです。社会生活を失わない範疇でコントロールできているのかどうかで、依存か否かが決まってきます。ギャンブルにしても、資産が20億円ある人が賭け事で1000万円失ったとして、もちろんショックだとは思いますがそこまで痛手ではないですよね。一方で、月給30万円の人がひと月に50万円パチンコに使ってしまっていて、不足分の財源がサラ金だという場合、依存症だと言えると思います。

すえのぶ：本人としてはコントロールできているつもりが、実はできていないケースもありそうですね。

新田：そうですね。それが依存症でよく言われる“否認(※)”ですね。

※依存症の「否認」とは、物質や行動に依存することで本人に問題が起きていても、それを問題として認めにくい状態のこと。「まだ大丈夫」「その気になればやめられる」「自分はそこまでひどくない」と思ってしまう。

名作『ライフ』と最新作の共通点

すえのぶ：先ほど依存症のリスク因子のお話がありましたが、実は私自身も“生きづらさ”を抱えていた時期があります。2002年から2009年まで描いていた『ライフ』という作品の中に、主人公が精神的に追い詰められてリストカットを行うという描写があるのですが、つらいことを痛みで逃すという感覚についてもものすごく理解できて。『ライフ』はよくいじめがテーマと言われますが、実は生きづらかったときのしんどさや救われたことをベースに描き上げた作品なんです。

すえのぶ：だから、読者の方から「死を考えていたけど、『ライフ』を読んで生きようと思えました」といったメッセージをいただけたことは自分のなかで本当に大きかったです。当時の私は、読者の方にそう受け取ってもらえることを想定してはいなかったのですが……。

新田：狙って描いていたわけではなかったんですね。

すえのぶ：ええ、そうなんです。あの頃は、自分が抱えている想いをとにかく必死に吐き出していた感じです。ただ、『ライフ』で描いたことと、今回の『アディクト』で描こうとしていることは根っこの部分は繋がっていると思っていて。キャリアを積んだいま、もがき苦しみながらも頑張っている人たちにとって小さな光となるような作品を、『ライフ』とはまた違った形で届けられたらいいなと思っています。

“生きた人間”を描きたい

――すえのぶ先生が『アディクト』を描くうえで、特に大切にしたい軸は何でしょうか

すえのぶ：本作ではギャンブルやお酒、ドラッグをはじめ、さまざまな依存症を抱えるキャラクターたちが登場する予定ですが、その一人一人が、一歩でも前に進めるきっかけを見つけたいです。とはいえ、この病気の治療の難しさは少なからず理解しているつもりですし、簡単に回復しないからこそ軽く見えないように、という点は意識したいですね。そして、実際に存在するんじゃないかと思えるような、生きた人間を描きたいと思っています。

――新田先生が監修で特に意識されているのはどんなことでしょうか

新田：心理職の職業倫理の部分です。先ほど、カウンセラーは精神科医よりもできることの幅が広いと申し上げましたが、何をしてもいいわけではないんですよね。支援者としてのルールがあるので、フィクションであってもそこはしっかりと守るべきだと思うんです。とはいえ、真面目に作りすぎてはおもしろくないこともわかっています。なので、「こんなやり方があったのか！」「自分はできないかもしれないけど、ここまでできたら素敵だよね」と、共感できる主人公の動きは大事にしながら監修しています。

すえのぶ：いつも本当にありがとうございます！ 最初、主人公の都凪（つなぎ）のキャラクターをどうしようか摑みきれない部分もあったんですよね。そんなときに新田先生とお話しして、依存症やクライアントのことを常に一番に考えていて、変わり者だけどかっこよくて、チャーミングな人物像で進めようと確信できました。

新田：都凪はおもしろいですよね。そして、かっこいいしカワイイ♡ 最初にお話をいただいた時に、せっかくなら主人公はみんなが憧れるような人物像がいいとお伝えしたのですが、想像以上に素敵なキャラクターでうれしかったです。

すえのぶ：物語が進んでいく過程で、都凪という名前の通り、結果的に何かを“つなぐ”人になっていってほしいというのが今の想いです。

いま“生きづらい人”にこそ届けたい

――最後に、読者のみなさんへのメッセージをお願いします

新田：依存症をテーマにした作品と聞いて、いわゆるお説教くさい教科書的なものを思い浮かべる方がいらっしゃるかもしれません。でも、そんな方にこそ読んでいただきたいです。『アディクト』は、エンターテイメントとしてのおもしろいのはもちろんですが、「依存症って、本当はこういう感じなんだな」「自分にもこういう傾向があるかも……」と、けっして遠い話ではないことに気づいてくださるのではないかと思うんです。そして、依存症という病気への理解を深めるきっかけになってくれれば、作品の社会的な意義も生まれるなと思います。

すえのぶ：依存症がテーマではあるのですが、それに関わるさまざまなキャラクターが登場し、活躍する作品にしたいと思っているので、あまり構えすぎず、気になった方はまずは触れていただきたいです。そして、現在進行形で苦しいけど頑張っている方、生きづらさを感じている方の心を少しでも癒やすことができたらこんなにうれしいことはありません。

――今日はありがとうございました！

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