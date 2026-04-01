政治家にとって「土下座」は選挙の切り札とされる。裏金問題で自民党に大逆風が吹いた2024年の総選挙では御法川信英・代議士や若林健太・代議士が支持者の前で土下座して支持を求めた。

【写真】険しい顔で演説をする麻生太郎・副総裁

今年2月の総選挙は高市人気で自民党候補の多くは楽々当選したが、それでも土下座で当選にこぎつけた新人議員がいる。「高市チルドレン」と呼ばれる初当選組の1人、三原朝利・代議士（福岡9区）だ。

祖父、叔父が代議士の3世議員だが、2023年の地元・北九州市長選で自民党の対立候補を支援したことで党を除名処分となり、前回総選挙は無所属で出馬して落選。今回も自民党福岡県連と対立していたことなどから公認がおりず、地元紙に〈三原氏公認「ない」〉（西日本新聞、1月20日付）と報じられた。

だが、総選挙の公示直前になって突然、除名を解除されて自民党の公認を受け、高市早苗・首相が応援に駆けつけたのだ。

「三原さんが公認されたのは地元の大立者である（党副総裁の）麻生太郎さんの鶴の一声があったからだと言われています。驚いたのは高市首相が応援に来た時、三原さんと公認争いをして犬猿の間柄として知られる大家敏志・参院筆頭副幹事長まで応援演説に立ったことです。きっとあちこちに頭を下げて回ったんだろうと言われています」（地元記者）

そこで三原氏本人を直撃すると、こう語った。

「地元紙が僕の公認はない、と報じた時に、麻生先生から『県連をしっかりまとめてこい』と言われたんです。だから僕はしっかり、改めて県連の先生らに頭を下げに行きました。それは事実です」

――大家氏も応援演説に駆けつけていたが？

「僕がしたのは……土下座はしました」

――どなたに土下座？

「それは……察してください。ですが、大家先生の後援会の方々が集まる場で土下座はしました。公認は奇跡ですよ」

土下座の目撃者の証言を得た。

高市首相が選挙遊説で北九州入りする前日（1月29日）、福岡・小倉の高級ホテルで大家後援会の役員会が開かれた。出席者の話である。

「三原と大家さんは福岡9区の支部長を決める党員投票で争って以降、遺恨が残っていた。だから、公認が決まったからといって大家後援会は三原を応援する雰囲気ではなかった。しかし、高市総理が応援に来るということで陣営としては態度を決めなければならない。そこで緊急役員会が開かれた」

役員会には大家参院議員と後援会幹部ら約30人が集まった。そこに呼ばれていない三原氏が現われたのだという。

「後援会幹部が選挙情勢の話をしたあと、別の幹部の1人が『皆様方のご意見を伺う前に、三原が心からの謝罪を行ないたいということなので話を聞いてくれないか』と言って、三原が会場に入ってきたんです。三原が来ることは知りませんでしたから驚いたし、『三原の話なんか聞く必要ない』と言う人もいました。

そして三原が5分ぐらいこれまでの経緯を謝罪した後に、いきなりみんなの前で土下座をしたんです。それを見た後援会関係者の1人が、『そんな土下座なんかしなくてもいいから、立って話をしなさい』と言って立たせ、その後も三原は低姿勢で10分程度話して退席しました。みんな複雑な表情でした」（別の後援会関係者）

改めて三原事務所と大家事務所に聞いたが、「回答は控える」とするのみ。麻生事務所に三原氏を公認に推した理由について聞くと、「党が組織として一連の手続きを経て決定する」と答えた。

三原氏は選挙区では大差で敗れたが、自民圧勝のおかげで比例代表で復活当選。土下座の"効用"でバッジをつけることができたということか。

※週刊ポスト2026年4月10日号