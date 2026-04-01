ドイツで高まる「子どものSNS使用禁止」訴えの声…その裏にある政治的なヤバい思惑とは

各国で進む子どものSNS使用規制

オーストラリアでは、昨年の12月10日より、16歳未満の子どものSNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）の利用が法律によって禁止されることになった。Facebook、Instagram、 Threads、 TikTok、 X、 YouTubeなど10のプラットフォームが対象。世界初の試みだそうだ。

プラットフォーム側のほとんどの会社はそれに従い、16歳未満のユーザーのアカウントは凍結すると表明している。ただし各社とも、それによって子どもの安全が高まるとは思わないという意見だという。

一方、アンソニー・アルバジーニー首相は、「オーストラリアの家庭が、巨大IT企業から主導権を取り戻す日が来た。子どもが子どもでいる権利、親がもっと平穏な心でいられる権利を行使する」と語っており、これだけ聞くと、子どもの問題のほぼすべては、SNSに原因があると言っているようにも聞こえる。

なお、同国ではプラットフォーム側が同法に違反すると4950万オーストラリアドル（約50億円）の罰金。しかし、子どもや保護者が法律違反をしても罰則はないそうだ。

実は、子どもをSNSの悪影響から守るため、ドイツでも同じことをしようという声が、政治家の間で高まっている。言い出しっぺはCDU（キリスト教民主同盟）で、2月の全国党大会でその方針を正式に表明。そして、連立与党である社民党が、それにすかさず乗った。

CDUと社民党はほぼ全てにおいて意見の対立が大きく、現在、同政権の支持率はどんどん下がっている。だから、これ以上の沈没を防ぐため、両党の団結をアピールするための案件が必要だというのが「裏の事情その1」だ（その2は後述）。その点、子どもの保護というお題目の同案件はもってこい。法案にしてさっさと通せば、国民受けは良いに違いない。

SNSが無くなったら家庭に平安が戻る？

実際、SNSには子どもの被害が多い。睡眠不足や運動不足はまだ序の口。プラットフォーム側は巧みなビジネスモデルで終わりのないコンテンツを提供するため、少し油断すると中毒症状に陥る。

また、他人のインスタグラムを見て自信を喪失したり、拒食症になったり、鬱になったり。あるいは、巧妙な罠で、過激な思想や犯罪、また自殺願望から抜け出せなくなる子どもたちもいる。中でも、今、政治家が一番強調しているのが、子どもが性犯罪に引き込まれ、虐待や搾取の重篤な被害者となるケースだ。

ただ、16歳以下の子どもをSNSから締め出すのは、言うは易し、行うは難し。映画なら、暴力的なものや性的刺激の強すぎるものには年齢制限がかかっているが、それは、最初からそういう決まりであったし、映画館で入場者を監視できた。しかし、現在、すでに何の規制も効かなくなっているSNSの世界で、利用者を制限、および監視するのは至難の業だ。どんな法律を作っても、抜け道はいくらでもある。しかも、違反のために手を貸してくれる“大人”がいるなら、なおのことだ。

一方、オーストラリア首相の言うように、家庭がIT企業から主導権を取り戻すという方はどうか？ 親がSNSを相手に単独で戦っても、労多くして、実り少なし。法律で一律に禁止すれば、確かに親子が闘争する原因は一つ減るかもしれない。ただ、それにより子どもたちが現実の世界に立ち戻り、家庭に平安が戻ってくるという説には、私は非常に懐疑的だ。SNSが無くなったからと言って、子どもが有意義な時間を過ごすようになるという保証はどこにもない。

国会でも一斉にSNS投稿する議員たち

何をしていいか分からず、放課後や夜遅くにあちこちでたむろしている子どもたちというのは、いつの時代でもいた。SNSを取り上げるだけでは、子どもたちはまた時間を持て余すだけだ。子どもたちが時間を有意義に使うか否かは、多くのところ、大人が何を提供できるかに掛かっている。教育における永遠のテーマである。

子どもたちをSNSから遠ざけることに成功している家庭というのは、子どもがまだ小さかったころから、スマホを子守り代わりに使ったりはしていない。どんなに忙しくても、本を読み聞かせ、音楽やスポーツといった違った世界に子どもを誘導してきた。そして、親もSNSからは遠ざかり、いわばお手本を示す。

今の世の中、SNSにどっぷり浸っているのは大人も同じだ。いや、「やめなさい」と注意してくれる人がいないだけ、大人の方が酷いかもしれない。

例えば、ドイツで私が不満に思っていることの一つが、国会での風景。議員が答弁に立った瞬間、閣僚も含めてほとんどの議員が一斉にXで発信を始める。発言者の意見が自分と同じなら褒め、異なる場合は貶すわけだが、私には、これが国会議員が真摯に仕事に取り組んでいる姿にはどうしても見えず、いつも「真面目にやれ！」と叫びたくなる。果たして彼らにSNSを禁じる資格があるのだろうか。

さて、既存の政党が、現在、子どものSNS禁止を熱心に進める「裏の事情その2」は、権力への固執、つまり保身だ。彼ら政治家は、これまで公共放送や主要メディアを制御下に置き、世論を都合よく誘導してきた。ところが今、特に若い人たちのテレビ離れが甚だしく、言論統制がうまくいかなくなっている。

SNSで共感を集めた「AfD」

SNS上では、権力の息のかかっていない多くの独立系メディアが闊歩し、さまざまな政治番組で意見が戦わされ、すでに地上波とは別のしっかりとした言論プラットフォームが形成されている。これら独立系メディアにより、公共メディアの“嘘”が容赦なく暴かれることも多い。その結果、これまでの政界図に地殻変動が起こり、政府の支持率も主要メディアの信用度も急激に低下するという現象が起こった。政治家と既存メディアにとって、は由々しき事態である。

一方、それと反比例するように、既存の政党により極右の烙印を押されていたAfD（ドイツのための選択肢）が急速に伸びた。AfDはずっと地上波から閉め出されていたため、SNSしか有権者に語りかける媒体がなかった。皮肉にもそのおかげで、SNSで情報を得る若者たちの間でAfDへの共感がどんどん広がった。

一番慌てたのは緑の党だった。緑の党はこれまで、若者は自分たちを支持すると信じて疑わず、そのため、投票権を16歳に下げるために尽力してきた。実際、一昨年の欧州議会選挙では、選挙権は16歳に引き下げられた。

ところが、現在、よりによってその若者たちがAfDの支持母体と化しており、どうしてもそれを打ち砕くことができない。だったらいっそのこと、子どもたちがSNSを見るのを禁止してしまおうというのが裏事情その2だ。しかし、情報は遮断しながら、投票権を与えるというのは、大いに矛盾していると感じる。

SNS犯罪を作ったのは大人たち

ドイツでは数年前から、違った動きもある。子どもを持つ有志グループが、14歳以下の子どもにはSNSへのアクセスだけではなく、スマホを持つこと自体を法律で禁止しようと、署名運動を繰り広げているのだ。賛同する声は高い。

ただ、14歳未満の子どもにスマホを持たせないというのは、かなり非現実的だ。彼らの多くは12歳ごろから、登下校の安全確保などさまざまの理由で、すでに自分のスマホを持っている。

ちなみに多くの家庭では、3歳前からスマホを見せろ、見せない、の闘争が始まっている。赤ん坊の前では、親は安心してスマホを操作しているが、それがそもそも拙い。子どもの知性を無視できる期間というのは、実はかなり短く、赤ん坊は言葉を喋れなくても、親のしていることをしっかりと見ていて、「なんだか面白そうだな」、「いつかあれを覗きたい！」と思っている。そして、機が熟し、いざ、その願望が噴出すると、親がこれに対抗するのは非常に難しい。

子どもにスマホやSNSの視聴をやめさせるには、親も子どもの眼前では使わないという覚悟が必要だ。そして、一番重要なのは、SNSの危険について、学校と家庭でしつこいぐらい教え込むこと。そして、子どもが他の活動に興味を持つよう誘導すること。

そもそも、SNSで蔓延している犯罪を作ったのは子どもではなく、大人だ。政府が本当に子どもを守りたいのなら、それを全力で取り締まる方が先だろう。政治家が、半分子どものため、半分自分のために作った法律など当てにしていても始まらない。

昔の親子には、テレビを見る、見ない、の戦いがあったが、現在のスマホをめぐる戦いは、それとは比べものにならないほど複合的だ。子どもが金儲けに利用され、易々と搾取されるこの世の中、親はその真剣さを試されている。私たちは必死で子どもを守らなければならない。そして、その責任を果たすには、まずは親が襟を正すべきなのである。

関連記事『「電気が止まる日本」ホルムズ海峡封鎖で迫るエネルギー危機を救うのはやっぱり原発か』をさらに読む

【こちらを読む】「電気が止まる日本」ホルムズ海峡封鎖で迫るエネルギー危機を救うのはやっぱり原発か