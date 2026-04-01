3歳児がクレーンゲームで次々ゲット…止まらない“連続獲得”に「欲がないって素晴らしい」「心が清らかだから取れるのかな笑」
台湾式クレーンゲームで次々と景品を獲得する3歳の女の子の姿を捉えた動画がThreadsに投稿され、話題を呼んでいる。投稿したのは、ここファミリー（@chiba_odekake）さん。初めて挑戦した施設で、狙いを定めて景品を取る姿は1.3万いいねを記録し、「娘ちゃんすげー」「本来クレーンゲームってこうであってほしい」などのコメントが寄せられた。当日の様子について、お母さんに聞いた。
【写真】大量にゲットしたポテチを両手いっぱいに…満足そうな娘さん
――3歳の娘さんがこれほど多くの景品を次々と獲得していく姿を見て、どのようなお気持ちでしたか？
「正直、最初は『本当に？』と驚きました。偶然かと思いきや、本人なりに狙いを定めて挑戦している姿が印象的で。3歳でも"考えて楽しむ力"があるんだと感じ、成長を実感しました。思いがけない一面を見ることができて、親としてとても嬉しかったです」（お母さん）
――初めて体験されたという「台湾キャッチャー（台湾式クレーンゲーム）」の、他のクレーンゲームにはない面白さや難しさはどのような点にありましたか？
「掴んでもすぐに落ちてしまう独特の仕組みがあり、最初は難しく感じました。ただ、うまくハマった瞬間に一気に取れる爽快感があり、そのギャップがとても面白いと感じました。運だけでなく、タイミングやちょっとしたコツも大切な点が魅力だと思います」
――大量の景品を手にした時の娘さんの様子や、帰宅後にご家族でどのようなお話をされたか詳しく教えてください。
「たくさん取れたことが本当に嬉しかったようで、ずっと興奮していました。帰宅後も自分で獲得した景品を並べて、お兄ちゃんとお姉ちゃんに『これ私が取ったの』と何度も話していました。"自分でできた"という成功体験が、小さな自信になったのではないかと思います」
――小さなお子様連れでの来店だったからこそ感じた、この施設の「パパ・ママに嬉しいポイント」はどこでしたか？
「小さな子どもでも挑戦しやすい設計になっている点がありがたかったです。また、子ども用カードの用意や授乳室・キッズスペースなど、子連れでも安心して過ごせる環境が整っていると感じました」
――3歳の娘さんがこれほど多くの景品を次々と獲得していく姿を見て、どのようなお気持ちでしたか？
「正直、最初は『本当に？』と驚きました。偶然かと思いきや、本人なりに狙いを定めて挑戦している姿が印象的で。3歳でも"考えて楽しむ力"があるんだと感じ、成長を実感しました。思いがけない一面を見ることができて、親としてとても嬉しかったです」（お母さん）
――初めて体験されたという「台湾キャッチャー（台湾式クレーンゲーム）」の、他のクレーンゲームにはない面白さや難しさはどのような点にありましたか？
「掴んでもすぐに落ちてしまう独特の仕組みがあり、最初は難しく感じました。ただ、うまくハマった瞬間に一気に取れる爽快感があり、そのギャップがとても面白いと感じました。運だけでなく、タイミングやちょっとしたコツも大切な点が魅力だと思います」
――大量の景品を手にした時の娘さんの様子や、帰宅後にご家族でどのようなお話をされたか詳しく教えてください。
「たくさん取れたことが本当に嬉しかったようで、ずっと興奮していました。帰宅後も自分で獲得した景品を並べて、お兄ちゃんとお姉ちゃんに『これ私が取ったの』と何度も話していました。"自分でできた"という成功体験が、小さな自信になったのではないかと思います」
――小さなお子様連れでの来店だったからこそ感じた、この施設の「パパ・ママに嬉しいポイント」はどこでしたか？
「小さな子どもでも挑戦しやすい設計になっている点がありがたかったです。また、子ども用カードの用意や授乳室・キッズスペースなど、子連れでも安心して過ごせる環境が整っていると感じました」