ダフリのミスをすぐに防ぐ！ベタ足でレベルブローにボールをとらえる

5人の若手女子プロに、必ずうまくなる“激推し”の練習法を教えてもらった。これでショット力を高めて、ベストスコアを目指そう！

体の上下動がなくなりミート率アップ！

ボールをヨコから払い打つイメージでクリーンヒットできればOK

足がバタバタしてしまう人にオススメ！

まず、ショートアイアンでティーアップを高めにセット。そして、インパクトでボールのヨコからヘッドを入れて、レベルブローに打つ。カカトを上げずにベタ足に近い感覚で振ることがポイントです。

この練習は体の上下動を抑える効果があるので、ダフリのミスに悩んでいる人にオススメ。私も調子が悪くなると足がバタバタすることがあるので、この方法で修正しています。

ダフリの原因

足がバタバタすると体が上下動してしまう。とくにトップで伸び上がり、インパクトで沈み込む人が多い

下半身を安定させる

実際はインパクトで右足カカトが上がるが、ベタ足に近い感覚で振り、下半身を安定させることが大事

いかがでしたか？ ぜひ、レッスンを参考にして練習してみてください。

鶴岡果恋

●つるおか・かれん／1999年生まれ、神奈川県出身。166㎝。18年のプロテストに合格。25年シーズンは、大東建託・いい部屋ネットレディスと北海道meijiカップで2位。明治安田所属。

構成＝小山俊正

写真＝田中宏幸、相田克己