ロッキーズの菅野智之投手（36）が31日（日本時間4月1日）、公式Xを更新。ブルージェイズ・岡本和真内野手（29）とのツーショット写真を投稿した。

ブルージェイズの本拠ロジャースセンターのフィールドで2人並び、岡本の肩に手を置いている写真を投稿し、「GOOD LUCK」のコメントをカナダ国旗の絵文字で挟んで付け加えた。

菅野は30日（同31日）のブルージェイズ戦で、ロッキーズ移籍後初登板初先発。岡本とのメジャー初対決は空振り三振と四球だった。2打席ともフルカウントにもつれ込む対決で、2回は7球目のカットボールを岡本が空振り、5回は菅野渾身（こんしん）の8球目がわずかにボールと判定された。4回2/3を1失点で降板し、勝敗がつかなかった菅野は「あそこをしっかり見逃してくるあたり、今年は間違いなく活躍するんじゃないかと思いました」と話した。

熱い対決を繰り広げた巨人の先輩後輩同士の一夜明けショット。Xには「これは心温まる写真」「菅野をリスペクトする。レジェンドならではのスポーツマンシップ。日本からロッキーズ、そして世界へ。野球はまたも勝利を収めた」「2人の真剣勝負は見応えがあった。（菅野は勝利投手まで）あと1人だったのに…最後まで投げさせてあげたかった」などのコメントが寄せられた。