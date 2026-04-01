ハンセン病患者の強制隔離を定めた「らい予防法」が廃止されて４月１日で３０年となる。

回復者が暮らす全国１４療養所には、１万７０００柱を超える遺骨が安置されており、多くが家族の元に帰ることができていない。遺骨の引き取りが進まない現状は、差別がなくなっていない実態を示している。（今村知寛、石原圭介）

差別なお 引き取り少なく

■親族が反対

長島愛生園（岡山県瀬戸内市）の納骨堂には、白い小さな骨つぼが整然と並んでいる。園で亡くなった入所者３８０３人のうち、３７５５柱が年代順に並ぶ。「予防法が廃止された後も遺骨の引き取りは少ない」。入所者自治会長の中尾伸治さん（９１）はそうつぶやいた。

患者は古くから差別や迫害を受け、同園では引き取られた遺骨が捨てられていたのを機に納骨堂が造られた。同様の事情で、全国の国立療養所には納骨堂が設けられている。

ハンセン病は末梢（まっしょう）神経や皮膚が侵される感染症。感染力は極めて弱いものの、顔や手足の変形が起きることもある。家族への偏見や差別も生み、患者の存在を隠し通すために遺骨を引き取れない家族もいる。

沖縄愛楽園（沖縄県名護市）に両親が入所していた奥間政則さん（６０）は２０１６年に父が亡くなった際、遺骨を引き取れなかった。親族に反対され、園内で告別式を開くことにも難色を示された。

父は病歴について口を閉ざし、その苦悩は亡くなる直前に園の証言集で初めて知った。症状が軽く社会に出たものの、病歴を知られたのか、会社で同僚から嫌がらせを受けた。別の会社に移っても差別され、結局園に戻った。奥間さんは「家族や親戚にさえ話せない環境が今もある。差別の連鎖を断ち切らない限り、家族が引き取れる社会にはならない」と訴える。

厚生労働省の調査では、１４療養所に眠る１万７８２２柱（昨年６月時点）のうち約１２００柱は家族らが分骨して一部を引き取っていた一方、納骨堂だけに安置されている遺骨は約１万６６００柱に上った。国は、家族の墓などに移す費用の一部を支給する支援策を設けているが、利用は過去５年間で３５件にとどまる。

■生きた証し

納骨堂をどのように次世代に引き継いでいくかも課題だ。中には、納骨堂に特別な思いを託す人もいる。

家族に差別偏見が及ぶのを避けるために本名を隠し、園名で生きてきた入所者が多い中、松丘保養園（青森市）では１９年、納骨堂に物故者の本名を刻む銘板を設置した。「生きてきた証しを残したい」と入所者自治会長の佐藤勝さん（７７）が提案したものだ。

佐藤さんは１４歳で入所。社会復帰も目指したが神経まひによる両手の下垂でかなわず、６０年以上を園内で過ごしてきた。佐藤さんは「遺骨は古里に戻れなくても、名前は親がくれた本名に戻ることができる。俺だって最後くらい、『渋谷昭一』と刻みたい」と語る。

■「歴史的建造物」

国立療養所の入所者数は約５５０人にまで減った。高齢化も進んでおり、歴史や教訓をどう伝えていくかが問われる中、厚労省は、施設を「歴史的建造物」として認定し、保存につなげる取り組みを進めている。３月には納骨堂として初めて、多磨全生園（東京都東村山市）など４園の施設が認定された。

全生園の納骨堂には２７４５柱（昨年６月時点）が残る。入所者自治会長の山岡吉夫さん（７７）も、いずれはそこで眠るつもりだ。

山岡さんは１１歳で岡山県の療養所に入所し、所内の高校を卒業後に全生園に転園した。飲食店で働いたものの、病歴は隠し続けた。「相手に知られたら離縁されるのではないか」と思うと結婚はできず、子どもはいない。姉と妹は嫁いで家庭をもっている。

山岡さんは「皆が家族の元に帰りたいと思っているはずだが、家族の事情もあってここに入るしかない。認定で末永く供養できるようになったことには大きな意味がある」と話した。

◆らい予防法＝ハンセン病の患者を療養所に隔離することなどを定めた法律で、１９５３年に施行された。隔離政策は０７年（明治４０年）制定の法律「癩（らい）予防ニ関スル件」で始まり、９６年にらい予防法が廃止されるまで継続された。熊本地裁は２００１年、隔離政策を「違憲」とし、国の賠償責任を認めた。国は控訴せず、判決が確定した。