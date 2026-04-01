【エルサレム＝福島利之】イスラエル国会で３月３０日、死者が出る「テロ行為」で有罪となったパレスチナ人に対し、死刑を義務づける法案が賛成多数で可決された。

事実上パレスチナ人だけに適用するもので差別的だとの批判を浴びている。

イスラエルでの死刑はナチス・ドイツの戦犯アドルフ・アイヒマン氏に対して１９６２年に執行した１件だけだ。可決された死刑法では、イスラエルが正当な主権を持たず占領するヨルダン川西岸やガザ地区にも適用されるとしている。

内容は、軍事裁判所で死者が出る「テロ行為」で有罪となった場合、絞首刑を義務づける。「イスラエル国家の存在を否定する目的で意図的に殺人を犯した者」のみに適用されるため、ユダヤ人は除外される。

刑の執行は判決から９０日以内。恩赦は認められないが、裁判官は「特別な事情」で終身刑を選択できるとしている。２０２３年１０月にイスラエルを奇襲したイスラム主義組織ハマスの戦闘員らは法を遡及（そきゅう）して適用できず、別の法律を審議している。

可決後、法案を主導した極右政党「ユダヤの力」の党首イタマル・ベングビール国家治安相は「（テロの）被害者にとって正義の日だ」と語った。

法案に反対した野党や人権団体は、無効を求めて最高裁判所に訴える方針だ。独英仏などの外相は３０日、「差別的な内容を懸念している」として撤回を求める声明を出した。