ABEMAが1日までに公式Xを更新。新番組の恋愛リアリティーショー「恋愛病院」（4月2日午後10時開始）の告知動画を公開した。

男女5人ずつ計10人の中でも注目を集めるのが、「恋愛リアリティーショー」初出演となる地域政党「再生の道」前代表の石丸伸二氏（43）。番組のアンケートで過去の恋愛遍歴を告白している。公開された石丸氏のプロフィルで恋愛偏差値は「45」、恋愛における自分の強みは「ロジック」、過去の恋愛失敗談は「理詰めで泣かれる」となっていた。

そして今回の告知動画で、石丸氏が登場。2分21秒の動画冒頭、石丸氏はサンタクロースのコスプレで登場し「恋とはなんぞやという定義から始めねばならぬ」と切り出した。断片のシーンでは「赤の他人じゃないですか」「人間関係において常に不安を抱き続けている」「普通にかわいい。魅力的な方だと思います」「いいなって思いました」と語る場面も。

一方で出演女性から「自分が何を言ってるか分かってるの？ 声すら聞きたくない」と言われたとみられる場面も登場。その後、石丸氏が「3文字で言うと…MK5。マジで切れる5秒前。以下、同文です」と険しい顔つきで語るシーンもあった。

この告知動画に対し「うそだろ、しんじ（43）不穏すぎる…」「Mマジで K恋する 5 5組 かと思ったよ」「はぁ…ちゃうんかい！」「あかん、石丸おもろすぎる」「MK5 マジでキレる5秒前 なにごとーー！？笑」などの声があった。

番組公式サイトによると、参加メンバーはしんじ（石丸氏）を始め、りゅうせい(桑田龍征＝元ホストの実業家、40)、ひでお(石黒英雄＝俳優、37)、ゆうと(小泉勇人＝元サッカー選手、30)、まさかつ(雫石将克＝フリーアナウンサー、32)、あさ(神谷明采＝東京大学公共政策大学院在学のタレント、25)、はるか(池田陽花＝起業家、30)、えりな(平川愛里菜＝元起業家で現在はタレント、モデル、32)、いずみ(千間泉実＝女優、33)、なつこ(辰巳奈都子＝女優、38)が出演。見届け人はアレン様、「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏、女優真木よう子、女優玉城ティナの4人。