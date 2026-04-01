世界トップ集結のオーガスタ女子アマ 日本勢5人が出場「あこがれの場所」
＜オーガスタナショナル女子アマチュア（予選） 事前情報◇1日◇チャンピオンズ・リトリートGC（ジョージア州）＞2026年の「オーガスタ・ナショナル女子アマチュア」が現地時間4月1日（水）に開幕する。舞台は米ジョージア州。世界トップクラスの女子アマが集結する最高峰の大会に、日本からは5人が出場する。
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大会は54ホールのストロークプレーで実施。予選2ラウンドはチャンピオンズ・リトリートGCで行われ、上位30位タイまでが決勝ラウンドへ進出する。決勝は“聖地”オーガスタ・ナショナルGCで争われる。昨年の「日本女子オープン」でローアマチュア（3位）に入った廣吉優梨菜、ステップ・アップ・ツアーでアマ優勝を果たした岩永杏奈、飛ばし屋の後藤あい、「全米女子オープン」出場経験を持つ長澤愛羅が初出場。さらに2021年大会覇者の梶谷翼も名を連ねた。世界女子アマチュアランキング日本勢トップ（16位）の廣吉は、「憧れの場所でプレーできることへの感謝と楽しみでいっぱい。優勝争いができるように頑張りたい」と意気込みを語った。また岩永も「世界のトップアマが集まる大会。自分にとって大きな挑戦であり、成長できるチャンス」と位置づけ、「目標は優勝」と力強く言い切った。今大会にはアマ世界1位のキアラ・ロメロ（米国）をはじめ、上位50人中48人が出場。まさに世界最高峰のアマチュア大会で、日本勢がどこまで食い込めるか。廣吉をはじめとする若き才能たちの挑戦に注目が集まる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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