テレビ解説者・木村隆志のヨミトキ 第116回 『めざましテレビ』『ノンストップ!』放送拡大に透けて見える事情と懸念 「テレビはニュースばかり」の印象をどう変えていくか
●放送時間は約4時間、2時間半に
3月30日、朝の帯番組『めざましテレビ』『ノンストップ!』(いずれもフジテレビ系)の放送時間が拡大された。
『めざましテレビ』は終了時刻を8時14分から9時に46分拡大し、『ノンストップ!』は開始時刻を9時50分から9時に50分拡大。その一方で長きにわたって『とくダネ!』『めざまし8』『サン!シャイン』らが放送されてきた時間帯の番組が消滅した。この編成はどんな効果が期待され、どんな懸念が考えられるのか。
さらに午後の時間帯でも2月25日から『旬感LIVE とれたてっ!』(カンテレ制作)が関東地区でも放送枠が約2時間に拡大したほか、『情報ライブ ミヤネ屋』(読売テレビ・日本テレビ系)が今秋での終了を発表するなど、報道・情報番組を取り巻く状況は変わり続けている。
はたして平日の帯番組として放送される報道・情報番組はどんな現在地点にいるのか。テレビ解説者の木村隆志が掘り下げていく。
(左から)『めざましテレビ』伊藤利尋アナ、『ノンストップ!』設楽統
○「看板番組を生かす」戦略で一致
3年前の2023年春に日本テレビが『ZIP!』の終了時刻を8時から9時に1時間拡大し、新番組『DayDay.』をスタート。それまで放送していた『スッキリ』『バゲット』を終了させたことも含め、今春のフジテレビと同じように番組数を1つ減らして現在に至っている。
今春の改編で『めざましテレビ』の放送時間は4時間5分(『めざましテレビ全部見せ』を含む)、『ノンストップ!』の放送時間は2時間30分もの長丁場となった。
平日朝から昼の他局を見ると、日テレの『ZIP!』は3時間10分(5時50分〜9時)、『DayDay.』は2時間10分(9時〜11時10分、金曜は〜10時25分)。
テレビ朝日の『グッド!モーニング』は3時間5分(4時55分〜8時)、『羽鳥慎一モーニングショー』は1時間55分(8時〜9時55分)、『大下容子ワイド!スクランブル』は2時間20分(10時40分〜13時)。
TBSの『THE TIME,』は3時間30分(4時30分〜8時、『THE TIME’』を含む)、『ひるおび』は3時間30分(10時25分〜13時55分)。
ネット動画では数分どころか数秒レベルの映像が浸透する中、テレビでは1番組あたりの放送時間が長期化していることは間違いないだろう。その背景については業界内の誰と話しても、「局の強みである看板番組を生かす」と「制作費削減」という2つの答えが返ってくる。
「低視聴率だから」と新番組をはじめても、「なかなかうまくいかず短命に終わってしまう」のが現状。事実、今春の改編に至る流れとしては、21年に22年間放送された『とくダネ!』が終了したあと、新番組の『めざまし8』『サン!シャイン』をスタートさせたが思うような結果は得られなかった。
ならば長年、安定した数字を獲得し、親近感のある『めざましテレビ』『ノンストップ!』に頼りたくなるのは当然だろう。たとえばこれまで『めざましテレビ』が終了する8時14分前後になるとチャンネルを変えていた視聴者の中には、今春以降は「9時まで見る」「そのままチャンネルを変えずに次の『ノンストップ!』も見る」という人もいるかもしれない。
●「わかりづらさ」が増した番組表
番組数を減らすことで出演者、スタッフ、素材、セット、機材などの多くで制作費削減が可能。最もわかりやすい出演者で言えば、外部のキャスター、コメンテーター、気象予報士、各ニュースの専門家への報酬がまるごと削減できる。また、番宣絡みのエンタメコーナーを増やすことでも出演者への報酬は抑えられるだろう。
配信コンテンツが増え、スマートテレビの普及が進むなど、視聴率獲得はますます難しくなる一方。IPとしての価値が高いドラマや放送収入を支えるバラエティより、情報番組の制作費削減を求める動きが広がっているのは間違いない。
しかし、長時間化はストレートニュースやコメントの量を増やしたり、同じ映像を繰り返したり、容易に素材入手できるエンタメコーナーを加えたり、ネットの話題を拾ってランキングにしたりなど、「クオリティとニーズの両面で視聴者を満足させられるか」はあやしい。
さらに視聴者としては「どの局のどの番組が何時にはじまり、何時に終わるのかわかりづらい」という問題が増し、リアルタイムで見てもらうことがますます難しくなっている。本来、報道・情報番組は各局横並びで6時〜8時、8時〜10時、10時〜12時、12時〜14時、14時〜16時などと2時間刻みで放送してくれたほうが見やすいものだが、バラバラでわかりづらい番組表になってしまった。
実際、『DayDay.』のスタートから3年経過したが、まだ世間の人々が9時スタートの番組に慣れたとは言いづらく、そもそもどの程度ニーズがあるのかもわからない。その点、今春から同じ9時スタートとなる『ノンストップ!』も「自らニーズを掘り起こす」くらいの構成・演出が必要ではないか。
そしてもう1つ不安点として指摘されているのが、キャストとスタッフの負担増。放送時間が増える分、全体のバランスや整合性を取ることが難しくなるほか、ミスのリスクも高くなるなど、「単純に人数を増やせばいい」というわけではないだろう。
まず見切り発車のような状態からはじめて、続けながら最適化していくことが予想されるが、心身両面での負担をどう軽減させていくのか。番組ごとにガバナンス強化が求められる。
○「テレビはニュース」の印象が濃く
最後にテレビ業界、特に民放全体に目を向けると、『ZIP!』に続いて『めざましテレビ』も長時間化したことで「細切れの情報をつないでいく」「同じニュースを繰り返し放送する」という印象がますます濃くなっていくのではないか。
世間の人々に「テレビをつけたら報道・情報番組ばかり」「どのチャンネルも同じようなニュースばかり」と思われるほど、「“つけっぱなし”の人しか見てもらえない」という危うさが増していく。それを防ぐためには、日替わりのタレント出演や中継コーナー程度ではない差別化が必要だろう。ましてや番宣絡みのエンタメ情報ばかりでは飽きられてしまい、広告効果が下がってしまうリスクも考えられる。
最も恐れるべきは「あの局がCSのようなニュースチャンネル化している」というより、「テレビそのものがニュースメディア化した」というムードが濃くなること。すでに「時計代わり、天気予報、占いが目的で朝だけテレビを見る」「夜は以前より面白くないから見なくなった」という人が増えていただけに、ゴールデン・プライム帯への影響もチェックしなければいけないところだろう。
今回の放送時間拡大が報じられたとき、「8時で終わってドラマ再放送のほうがいい」というニュアンスのコメントが散見された。これはネット上によくある“何でも叩きたい人”の悪意ではなく、似たような報道・情報番組ばかりのテレビに対する最後通告なのかもしれない。
では、少ない予算と限られた人員の中で何ができるのか。たとえばゴールデン帯では過去のドラマやバラエティを生かしたアーカイブ企画が量産されているが、このショートバージョンがあっていいかもしれない。さらにもっと開き直って、放送中のドラマは各話5分程度にまとめて動画配信されることが多いが、それを放送しても一定のニーズがあるのではないか。
「最新」や「旬」だけでなく「過去」と「名作」などをどう生かしていくか。ネットの話題に便乗するのではなく、番組発のトレンドをどのように発掘していくのか。報道・情報番組の固定観念から離れる発想の転換が必要に見える。
木村隆志 きむらたかし コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者、タレントインタビュアー。雑誌やウェブに月30本のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』などの批評番組にも出演。取材歴2000人超のタレント専門インタビュアーでもある。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』など。 この著者の記事一覧はこちら
3月30日、朝の帯番組『めざましテレビ』『ノンストップ!』(いずれもフジテレビ系)の放送時間が拡大された。
『めざましテレビ』は終了時刻を8時14分から9時に46分拡大し、『ノンストップ!』は開始時刻を9時50分から9時に50分拡大。その一方で長きにわたって『とくダネ!』『めざまし8』『サン!シャイン』らが放送されてきた時間帯の番組が消滅した。この編成はどんな効果が期待され、どんな懸念が考えられるのか。
はたして平日の帯番組として放送される報道・情報番組はどんな現在地点にいるのか。テレビ解説者の木村隆志が掘り下げていく。
(左から)『めざましテレビ』伊藤利尋アナ、『ノンストップ!』設楽統
○「看板番組を生かす」戦略で一致
3年前の2023年春に日本テレビが『ZIP!』の終了時刻を8時から9時に1時間拡大し、新番組『DayDay.』をスタート。それまで放送していた『スッキリ』『バゲット』を終了させたことも含め、今春のフジテレビと同じように番組数を1つ減らして現在に至っている。
今春の改編で『めざましテレビ』の放送時間は4時間5分(『めざましテレビ全部見せ』を含む)、『ノンストップ!』の放送時間は2時間30分もの長丁場となった。
平日朝から昼の他局を見ると、日テレの『ZIP!』は3時間10分(5時50分〜9時)、『DayDay.』は2時間10分(9時〜11時10分、金曜は〜10時25分)。
テレビ朝日の『グッド!モーニング』は3時間5分(4時55分〜8時)、『羽鳥慎一モーニングショー』は1時間55分(8時〜9時55分)、『大下容子ワイド!スクランブル』は2時間20分(10時40分〜13時)。
TBSの『THE TIME,』は3時間30分(4時30分〜8時、『THE TIME’』を含む)、『ひるおび』は3時間30分(10時25分〜13時55分)。
ネット動画では数分どころか数秒レベルの映像が浸透する中、テレビでは1番組あたりの放送時間が長期化していることは間違いないだろう。その背景については業界内の誰と話しても、「局の強みである看板番組を生かす」と「制作費削減」という2つの答えが返ってくる。
「低視聴率だから」と新番組をはじめても、「なかなかうまくいかず短命に終わってしまう」のが現状。事実、今春の改編に至る流れとしては、21年に22年間放送された『とくダネ!』が終了したあと、新番組の『めざまし8』『サン!シャイン』をスタートさせたが思うような結果は得られなかった。
ならば長年、安定した数字を獲得し、親近感のある『めざましテレビ』『ノンストップ!』に頼りたくなるのは当然だろう。たとえばこれまで『めざましテレビ』が終了する8時14分前後になるとチャンネルを変えていた視聴者の中には、今春以降は「9時まで見る」「そのままチャンネルを変えずに次の『ノンストップ!』も見る」という人もいるかもしれない。
●「わかりづらさ」が増した番組表
番組数を減らすことで出演者、スタッフ、素材、セット、機材などの多くで制作費削減が可能。最もわかりやすい出演者で言えば、外部のキャスター、コメンテーター、気象予報士、各ニュースの専門家への報酬がまるごと削減できる。また、番宣絡みのエンタメコーナーを増やすことでも出演者への報酬は抑えられるだろう。
配信コンテンツが増え、スマートテレビの普及が進むなど、視聴率獲得はますます難しくなる一方。IPとしての価値が高いドラマや放送収入を支えるバラエティより、情報番組の制作費削減を求める動きが広がっているのは間違いない。
しかし、長時間化はストレートニュースやコメントの量を増やしたり、同じ映像を繰り返したり、容易に素材入手できるエンタメコーナーを加えたり、ネットの話題を拾ってランキングにしたりなど、「クオリティとニーズの両面で視聴者を満足させられるか」はあやしい。
さらに視聴者としては「どの局のどの番組が何時にはじまり、何時に終わるのかわかりづらい」という問題が増し、リアルタイムで見てもらうことがますます難しくなっている。本来、報道・情報番組は各局横並びで6時〜8時、8時〜10時、10時〜12時、12時〜14時、14時〜16時などと2時間刻みで放送してくれたほうが見やすいものだが、バラバラでわかりづらい番組表になってしまった。
実際、『DayDay.』のスタートから3年経過したが、まだ世間の人々が9時スタートの番組に慣れたとは言いづらく、そもそもどの程度ニーズがあるのかもわからない。その点、今春から同じ9時スタートとなる『ノンストップ!』も「自らニーズを掘り起こす」くらいの構成・演出が必要ではないか。
そしてもう1つ不安点として指摘されているのが、キャストとスタッフの負担増。放送時間が増える分、全体のバランスや整合性を取ることが難しくなるほか、ミスのリスクも高くなるなど、「単純に人数を増やせばいい」というわけではないだろう。
まず見切り発車のような状態からはじめて、続けながら最適化していくことが予想されるが、心身両面での負担をどう軽減させていくのか。番組ごとにガバナンス強化が求められる。
○「テレビはニュース」の印象が濃く
最後にテレビ業界、特に民放全体に目を向けると、『ZIP!』に続いて『めざましテレビ』も長時間化したことで「細切れの情報をつないでいく」「同じニュースを繰り返し放送する」という印象がますます濃くなっていくのではないか。
世間の人々に「テレビをつけたら報道・情報番組ばかり」「どのチャンネルも同じようなニュースばかり」と思われるほど、「“つけっぱなし”の人しか見てもらえない」という危うさが増していく。それを防ぐためには、日替わりのタレント出演や中継コーナー程度ではない差別化が必要だろう。ましてや番宣絡みのエンタメ情報ばかりでは飽きられてしまい、広告効果が下がってしまうリスクも考えられる。
最も恐れるべきは「あの局がCSのようなニュースチャンネル化している」というより、「テレビそのものがニュースメディア化した」というムードが濃くなること。すでに「時計代わり、天気予報、占いが目的で朝だけテレビを見る」「夜は以前より面白くないから見なくなった」という人が増えていただけに、ゴールデン・プライム帯への影響もチェックしなければいけないところだろう。
今回の放送時間拡大が報じられたとき、「8時で終わってドラマ再放送のほうがいい」というニュアンスのコメントが散見された。これはネット上によくある“何でも叩きたい人”の悪意ではなく、似たような報道・情報番組ばかりのテレビに対する最後通告なのかもしれない。
では、少ない予算と限られた人員の中で何ができるのか。たとえばゴールデン帯では過去のドラマやバラエティを生かしたアーカイブ企画が量産されているが、このショートバージョンがあっていいかもしれない。さらにもっと開き直って、放送中のドラマは各話5分程度にまとめて動画配信されることが多いが、それを放送しても一定のニーズがあるのではないか。
「最新」や「旬」だけでなく「過去」と「名作」などをどう生かしていくか。ネットの話題に便乗するのではなく、番組発のトレンドをどのように発掘していくのか。報道・情報番組の固定観念から離れる発想の転換が必要に見える。
木村隆志 きむらたかし コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者、タレントインタビュアー。雑誌やウェブに月30本のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』などの批評番組にも出演。取材歴2000人超のタレント専門インタビュアーでもある。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』など。 この著者の記事一覧はこちら