船を知れば世界が見える！ 人類史を支えてきた「海上輸送」のキホン【眠れなくなるほど面白い 図解 船の話】

世界は「船」で回っている 貿易の大半を占める海上輸送

人もものも海を越えて移動してきた

私たちの身の回りにある食べ物や服、毎日使っている電気やガスのともとなるエネルギー資源。その多くは、はるか遠い国や地域から運ばれてきたものです。実は国際貿易で動く貨物の多くは、今も船によって運ばれています。空を飛ぶ航空輸送よりも、陸を走る陸上輸送よりも、世界の物流を支えているのは海を渡る海上輸送なのです。

船は一度に大量の貨物を積み、長い距離を安定して移動できます。原油や天然ガス、穀物、自動車、日用品など、あらゆるものが港から港へと届けられてきました。さらにはコンテナ船やタンカーといった貨物船の登場により、積み降ろしの効率や安全性も大きく向上しています。技術の積み重ねが、現在の物流を成り立たせているのです。

こうした役割は、現代だけのものではありません。古代から中世にかけて、船は交易品だけでなく、人や文化、技術、宗教までも運んできました。船を通じて世界はつながり、社会や文明が形成されてきたといえます。船を知ると、世界の動きそのものを知ることができるでしょう。

貿易には船が欠かせない

国際貿易のほとんどを海上輸送が占め、物流の中心的な役割を担っています。

船によってさまざまなものが運ばれる

エネルギー資源 自動車

食料品 日用品

船にはエネルギー資源や食料品などが大量に積み込まれ、世界各国へと運ばれていきます。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 船の話』監修：池田良穂

【監修者情報】

池田良穂（いけだ・よしほ）

1950年北海道生まれ。大阪府立大学大学院工学研究科博士後期課程船舶工学専攻修了。同大学工学部船舶工学

科助手、助教授を経て、同大学大学院海洋システム工学分野教授に就任。退職後、現在は大阪府立大学名誉教授、大阪公立大学客員教授。

船舶工学研究活動に従事し、著作活動では船舶工学・海洋工学等に関するテーマで70冊あまり執筆。主な著書に『図解 船の科学』（講談社）、『基礎から学ぶ海運と港湾』（海文堂出版）、『船の最新知識』（SBクリエイティブ）、『船舶算法と復原性』（共著、成山堂書店）、『船のしくみ パーフェクト事典』（ナツメ社）などがある。2023年日本船舶海洋工学会「船舶海洋技術賞」受賞。雑誌、新聞等への寄稿も多く、日本における船舶の理解と認知度の向上に貢献したとして、2025年に国土交通大臣から「交通文化賞」を受賞。