爆発的人気を誇った韓国ドラマ「愛の不時着」（２０１９〜２０年）で共演後、共演した人気俳優のヒョンビンと結婚した女優のソン・イェジンが１日までに自身のインスタグラムを更新。ウェディングドレス姿を公開した。

オフショルダーのロマンチックなウェディングドレス姿で大きな花のアーチの下でタキシード姿の夫・ヒョンビンと見つめ合うショットなどをアップ。「永遠の…愛と友情、その中間のどこか」と記し、ハッシュタグで「＃Ｈａｐｐｙ４ｔｈ」と結婚４周年を報告した。

「愛の不時着」は２０年に日本でも放送され大人気に。主演の２人は２２年３月３１日に結婚式を行った。同年１１月にはイェジンが第１子長男を出産し、ママとなっても変わらぬ美ぼうを見せている。この投稿に「ビューティフルカップル」「感激で涙出る」「本当にきれい！！」「まるで昨日のことのよう…本当に美しい」「幸せですね」「完璧」「もう４年もたったなんて信じられない」「美しいラブストーリーは続いていることに感動」などの声が寄せられている。