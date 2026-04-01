◆国際親善試合 イングランド０―１日本（３１日・英ロンドン＝ウェンブリー）

日本はイングランドに１―０で勝利し、サッカーの母国から歴史的な初白星を挙げた。前半２３分にカウンターからＭＦ三笘薫が決勝点を挙げた。

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イングランドのトゥヘル監督は「日本は予想通り、洗練されていた。サイドからも中央からも攻撃を仕掛けられるチーム。我々はもっとうまく守備を固めるべきだった。彼らがどれほど優秀なチームかは分かっていたし、十分に認識していた」と日本の戦いを評価した。

一方で試合結果には「仕方がない。（１―１で引き分けた）ウルグアイ戦では大したことないミス（ＰＫ献上）で罰せられたし、今日は（日本の）カウンターアタックが１回あっただけだ。残念ではあるが、冷静に捉えることが重要」と強気に振る舞った。

けがでＦＷハリー・ケインが出場見送りとなるアクシデントが発生。ゼロトップシステムは結果として不発となり、終盤の猛攻実らず無得点で終えた。

指揮官は「負けるのはいつだって痛いしつらいもの。特にホームで負けることは。ただし、こういう試合は時に必要だ。相手が手強いことは分かっていたし、選手やフォーメーションを試すことができた。この負けから学ばないといけない」と前を向いた。