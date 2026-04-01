発表する楽曲が次々とSNSを中心にバズっている超ときめき♡宣伝部に田粼さくらキャスターがインタビュー。この春で結成11周年を迎えるメンバーたちが今後の目標を明かしてくれました。

超ときめき♡宣伝部は、芸能事務所・スターダストプロモーション所属の辻野かなみさん（26）、坂井仁香さん（24）、小泉遥香さん（25）、菅田愛貴さん（21）、吉川ひよりさん（24）による5人組アイドルユニット。楽曲『超最強』は、TikTokの関連動画が総再生回数25億回を突破。『最上級にかわいいの！』は12億回。さらに、『すきっ！〜超ver〜』のSNS総再生回数は30億回を突破しています。（レコード会社発表）

■新曲『どりーむじゃんぼ！』 坂井「ときめきを届けられる曲」

――新曲『どりーむじゃんぼ！』はどんな楽曲になっていますか？

坂井：この曲は新体制（5人）になってから初めての曲になっていて、本当に明るくて、キラキラしていてこれからの未来が楽しみになるような曲だなって思っています。あと、本当に私たちって10年間ずーっと夢を追い続けてキラキラした日々を過ごしてきたので、これからも宣伝部員（ファンの名称）の皆さんと夢を追いかけて、キラキラした毎日を過ごせたらなっていう思いで歌っています。

――どんな“ときめき”を感じてもらいたいですか？

坂井：私たちも4月から夢に向かって走り出す時に勇気がでるし、心がすごく温かくぽかぽかするような楽曲だなって思っているので、夢を追っている人とかちょっとときめき足りないなっていう方とかに新しいぽかぽかした気持ち・ときめきを届けられる曲なんじゃないかなって思います。

■ときめき♡宣伝部→超ときめき♡宣伝部へ

結成から10年がたち、今年11周年イヤーに突入する超ときめき♡宣伝部。これまでどんな思いで駆け抜けてきたのか伺いました。

――結成から10年がたちましたが、率直な気持ちはいかがですか？

辻野：ここまで続くとは、私たち期間限定でスタートしていたので、思っていなかったんですけど。応援してくださるファンの皆さんとかメンバーとかと一緒にいると本当に常にいろんなときめきがあって。いろんなライブ会場を回らせていただいたりとか、新しいことをたくさん積み重ねていくうちに気づいたら10年たって、11周年になるのか。常にときめきを感じながら、活動して来られたからこそ今があるなと思っています。

――グループの流れがここで変わったなと気づいた瞬間とかはありますか？

小泉：私は、『超ときめき♡宣伝部』っていう名前になってからやっぱりパワーアップしたなって思うことがすごく増えて。そこから“超”っていう名に恥じないように、私たちも日々レッスンを頑張ってパワーアップさせることだったりとか、常にいろんなことに挑戦し続けていたので、そこが一番のターニングポイントというかキーポイントみたいなところになったんじゃないかなって個人的には思います。

坂井：『すきっ！〜超ver〜』が初めて多くの方に、世の中に広まった楽曲。バズっていう現象の最初。多くの方に知っていただけて、そこから世界が広がった。海外の方にも知ってもらえたりとか。インドネシアに行ったときには、インドネシアの方がみんな日本語で最初から最後まで一緒に歌ってくださったりとか、私たちのことを知ってくださる方もすごく増えたので、それもうれしかったです。

■菅田愛貴さんが加入したこともグループの大きな一歩に

もともと、ときめき♡宣伝部として活動していましたが、結成5周年を迎えた2020年4月に、超ときめき♡宣伝部に改名。それと同時に、超ときめき♡レモンの菅田愛貴さんがグループに加入しました。

田粼：グループの改名がターニングポイントとなったと話をしていましたが、菅田さんが加入したことも大きかったですか？

小泉：大きい！ 令和一かわいいアイドルなので（笑）

菅田：頑張ります。

――ハードスケジュールの中でもアイドルとして活動する原動力はなんでしょうか？

菅田：宣伝部員さんもそうなんですけど、おいしいご飯です！（笑） 今日も家からチョコレート持ってきたり、メイクさんも私たちが大好きなのりを持ってきてくれたり、すごくおいしいクッキーを持ってきてくれたり、みんなで一緒においしいご飯を食べてます。それが私たちの原動力です。

田粼：みなさん同意ですか？

超ときめき♡宣伝部：同意です！！！！！

結成から10年がたち、苦楽を共にしたメンバーについて伺いました。

――出会った時から一番変わったメンバーっていますか？

辻野：ひよりん！（吉川ひより）

吉川：私！？

辻野：出会った当初は結構あまりしゃべらないっていうか、自分を表に出すのが得意ではない。

坂井：ロールキャベツ系女子。

辻野：一発ギャグをやったりとか。いつの間にか個性が出てきて。

坂井：最初はそんな感じじゃなかったよね。

辻野：まさかそういうタイプだとは…。

吉川：ライブのMCとかでも「みんなしゃべってるな」って、うんうんってニコニコすることしかできなくて。お母さんに「なんでひよりはいつも家であんなに騒いでるのに、ライブになってシュンってしちゃうの！」って言われて。「確かに！ でも、みんなしゃべってるし、う〜ん」ってなっていたら、みんなと過ごす時間がどんどん長くなって、その中で自分の個性みたいないつものおうちでのテンションみたいなのがどんどんとき宣に反映されていって、今超のびのびやってます！（笑）

田粼：何年目ぐらいから殻が破れたんですか？

超ときめき♡宣伝部：結構すぐだよね（笑）

吉川：最初、ファンの方の前でどんどん自分が見え始めた時に、ファンの方に「え！ ひよりん、最近ムリしてない…？」って不安にさせちゃって。でもちゃんと伝えました。「これが本来の私です！」って（笑）

■坂井仁香「かなえられていない夢がたくさんある」

――4月から新体制の超ときめき♡宣伝部になりますが、今の心境は？

小泉：今年も11周年を迎えたということで私たちたくさんライブもやりますし、新曲を引っさげていろんなところに行けたらと思っています。

辻野：全国のファンのみなさん会いたいですし、世界中にも行きたいし。もっともっとかなえられていない夢がたくさんあるので、かなえられるように。

坂井：本当に私たちずーっと夢がいっぱい。欲張りなグループなので、（一つ夢を）かなえても、また次の新しい夢が出てきて。それをみんなで追いかけるのがすごく大好きなので、これからもすごく楽しみ！ これから5人になっちゃうんですけど、5人でも楽しいキラキラした未来が待ってるんじゃないかなって思っているのですごく楽しみです！

田粼：一番身近な目標は？

小泉：私たちは『すきっ！〜超ver〜』、『最上級にかわいいの！』、『超最強』っていう今まで3曲、たくさんの方に聞いてもらった代表曲みたいなものがあったので、今年も「4曲目になるようなヒット曲みたいなのは出せたらいいね」っていうのはみんなと話していて。今年もたくさんの方に超ときめき♡宣伝部を知ってもらえたらとは思っているので、4曲目のヒット曲を出せたら！

――ライブ会場もどんどん大きくなっていく中で、ファン一人一人にときめきを届けるために意識していることは？

小泉：ロックオンフリータイムっていう撮影可能タイムがあって、その時にも2階・3階に会いに行って。ファンの方のスマートフォンの（カメラが）ここら辺にメンバーがめっちゃ近くによったりとかして、その距離の近さとかも大事にしてます。

田粼：この距離で撮られるの緊張しません！？

坂井：私とかだと、けっこうグイグイ行くんですよ。そうすると逆に引かれちゃって（笑） かわいく撮ってね！って（思っています）

■今後の目標は？

――アイドルグループとしての今後の目標を色紙に書いてください。

辻野：ジャジャーン！ 『1』。

田粼：『1』！？ どういう意味が込められているんですか？

辻野：いろんなところで一番になりたいとかトップを目指して頑張っていきたいという思いと、（新曲の）『どりーむじゃんぼ！』1位取りたいね！

坂井：1位取りたい！