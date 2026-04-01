5月15日に全国公開される山下智久主演映画『正直不動産』がMX4Dでも上映されることが決定した。

参考：山下智久主演映画『正直不動産』新場面写真 11年ぶり映画出演の吹石一恵、岩粼大昇の姿が

累計発行部数400万部を突破した小学館『ビッグコミック』連載中の漫画（漫画：大谷アキラ・原案：夏原武・脚本：水野光博／既刊23巻）を原作としたビジネスコメディドラマ『正直不動産』。2022年4月期にNHK総合でシーズン1が放送され、2024年1月にはスペシャルドラマ、続編となるシーズン2、2025年2月にはスピンオフ・スペシャルドラマが放送された。ひょんなことから“嘘がつけなくなってしまった”不動産営業マン永瀬財地と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良の二人が、家を売る人、そして求める人を相手に、正直さと誠実さだけを武器に海千山千の不動産業界で悪戦苦闘する姿が描かれた。

日本映画への出演は9年ぶりとなる山下が主人公・永瀬、福原遥が月下をそれぞれ演じるほか、市原隼人、泉里香、長谷川忍（シソンヌ）、見上愛、松本若菜、ディーン・フジオカ、大地真央、倉科カナ、高橋克典、草刈正雄、そして山崎努がドラマ版に続き続投。さらに、ゲストキャストとして11年ぶりの映画出演となる吹石一恵とKEY TO LITの岩粼大昇が出演する。監督は川村泰祐、脚本は根本ノンジがそれぞれ続投する。

本日4月1日はエイプリルフール。“嘘がつけない”永瀬財地（山下智久）にちなんで、“嘘みたいな本当のニュース”として本作がMX4Dでも上映されることが発表された。

MX4Dは、映画のシーンに合わせて座席が動くほか、風、水、香り、霧、煙、振動など 11 種類の特殊効果が連動する、アトラクション型の体感映画上映システム。ドラマ版から、ファンにはお馴染みなのが、永瀬が嘘をつこうとすると、どこからともなく風が吹き荒れ、顔面に吹きつけるあのシーン。映画版ではその“風“がさらにスケールアップし、永瀬の周りに吹き荒れる突風は、ついには荒野に渦巻く“竜巻”にも進化するが、MX4D上映では、この規格外の竜巻や永瀬の顔に吹き付ける風を、観客もまるで永瀬になったかのように全身で体感することができる。

あわせて公開されたMX4Dポスタービジュアルには、突風に吹かれ髪をなびかせる永瀬の姿が。その周りには、桜の花びらとともに、トマトやカウボーイハット、そして退職届まで、本作に登場する重要なキーアイテムが宙を舞い、“風”とともに物語の世界観を感じることができる。また、4月1日限定で、映画公式サイトもMX4Dポスタービジュアルに変貌中。1日限定の特別仕様の公式サイトにも注目だ。（文＝リアルサウンド編集部）