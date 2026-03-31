網膜硝子体手術とは？日帰り手術の不安を解消し、早期治療につなげるための知識【医師解説】

近年、日帰りでの「網膜硝子体手術」が可能な医療機関も増えてきました。しかし、「手術当日はどのような流れなのか」「術後の過ごし方や注意点は？」といった不安を抱える人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、日帰り網膜硝子体手術とはどのような手術なのかについて、「森田眼科」の森田先生に解説していただきました。

監修医師：

森田 修（森田眼科）

北里大学医学部卒業。その後、順天堂大学医学部附属浦安病院や船橋二和病院などで経験を積む。現在は順天堂大学医学部附属浦安病院外来医長・緑内障診療責任者および「森田眼科」副院長。日本眼科学会専門医・オルソケラトロジー認定医。日本緑内障学会、日本眼手術学会の各会員。

編集部

網膜硝子体手術とは、どのような手術なのでしょうか？

森田先生

網膜前膜や黄斑円孔、網膜剥離、硝子体出血や糖尿病網膜症など、網膜や硝子体の病気に対しておこなわれる手術です。強膜（白目）に小さな切開を入れ、特殊な器具を使って目の内部にある硝子体を除去したり、網膜を修復したりします。

編集部

網膜剥離は聞いたことがあります。

森田先生

網膜は目の内部にあり、カメラのフィルムのように外界の映像を捉える重要な組織です。この網膜に穴が開くと網膜裂孔となり、穴が広がり網膜が剥がれてくると網膜剥離が進行します。網膜剥離が進むと、視界の一部が欠けたり、視力が低下したりすることがあり、放置すると視力の回復が難しくなるため、早期の診断と治療が大切です。

編集部

なぜ、網膜が裂けたり剥がれたりするのですか？

森田先生

網膜剥離は、主に外傷や加齢によって引き起こされます。例えば、スポーツ中にボールが目に当たるなどの衝撃で網膜に裂け目ができると、そこから剥離が進行することがあります。初期段階では自覚症状が少ないこともあるので、細かいゴミや糸くずのようなものが飛んで見える「飛蚊症」や視界の異常を感じたら、早めに眼科を受診することが大切です。また、加齢に伴い、目の内部を満たしている硝子体というゼリー状の組織が縮むことで網膜が引っ張られ、裂け目が生じることもあります。

編集部

外傷や加齢が原因となるのですね。

森田先生

ほかには、糖尿病網膜症の進行によって、網膜剥離が引き起こされることもあります。症状が出てからでは手遅れになることも多いため、糖尿病を抱えている人は定期的な眼科検診を受けて、早期発見・早期治療を心がけることが重要です。

※この記事はメディカルドックにて＜「網膜硝子体手術」は入院不要? 日帰りでできる? 手術の流れや術後の注意点を眼科医が解説!＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。