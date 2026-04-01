日本代表はイングランド相手に歴史的勝利！ 感情を昂らせた中村敬斗「正直、鳥肌が立ちます」
日本代表は現地時間31日、キリンワールドチャレンジ2026でイングランド代表と対戦し、1−0で勝利した。試合後、日本代表の決勝ゴールをアシストしたMF中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）がフラッシュインタビューに登場した。
サッカーの聖地『ウェンブリー・スタジアム』で行われたイングランド代表とのゲームは、序盤からイングランド代表にボールを握られたものの、日本代表は敵陣でのハイプレス、そして自陣での守備を徹底し、イングランド代表に決定機らしいシーンを作らせない。
すると23分、カウンターの流れで左サイドを駆け上がった中村が、DFエズリ・コンサ（アストン・ヴィラ）と対峙しながらボックス内へパスを送ると、最後はMF三笘薫（ブライトン／イングランド）が流し込み、日本代表が先制に成功。後半はイングランド代表の猛攻を受けるシーンも目立ったが、無失点で駆け抜けた日本代表が、イングランド代表との対戦4試合目にして、初白星を飾った。
試合後、中村は「本当に、歴史的な勝利だと思いますし、ワールドカップに向けて良い弾みになったかなと思います」と勝利の喜びを明かす。自らのアシストシーンを振り返り、三笘へのパスコースの確保については「半分は感覚のところもあります」と明かしつつも、「前回のスコットランド戦から、三笘選手とは良い形を作れていました。ゴール前でカットインした時に、三笘選手がフリーだったので、パスを出せて良かったです」と語った。
また、『ウェンブリー・スタジアム』まで駆けつけた日本代表のファン・サポーターの大声援を肌で感じ、「正直、鳥肌が立ちます」と中村。「ワールドカップも近いので、日本国民のみなさんと一緒に戦っていきたいです」と呼びかけると、イギリス遠征の2試合を次のような言葉で総括した。
「本当に大事な2試合でしたし、ヨーロッパの強豪国と対戦できたのは、間違いなくワールドカップに向けて良い経験になりました」
このあと、日本代表は5月31日、『国立競技場』で開催されるキリンチャレンジカップ2026において、アイスランド代表と対戦。その後、FIFAワールドカップ2026本大会に臨む。
サッカーの聖地『ウェンブリー・スタジアム』で行われたイングランド代表とのゲームは、序盤からイングランド代表にボールを握られたものの、日本代表は敵陣でのハイプレス、そして自陣での守備を徹底し、イングランド代表に決定機らしいシーンを作らせない。
試合後、中村は「本当に、歴史的な勝利だと思いますし、ワールドカップに向けて良い弾みになったかなと思います」と勝利の喜びを明かす。自らのアシストシーンを振り返り、三笘へのパスコースの確保については「半分は感覚のところもあります」と明かしつつも、「前回のスコットランド戦から、三笘選手とは良い形を作れていました。ゴール前でカットインした時に、三笘選手がフリーだったので、パスを出せて良かったです」と語った。
また、『ウェンブリー・スタジアム』まで駆けつけた日本代表のファン・サポーターの大声援を肌で感じ、「正直、鳥肌が立ちます」と中村。「ワールドカップも近いので、日本国民のみなさんと一緒に戦っていきたいです」と呼びかけると、イギリス遠征の2試合を次のような言葉で総括した。
「本当に大事な2試合でしたし、ヨーロッパの強豪国と対戦できたのは、間違いなくワールドカップに向けて良い経験になりました」
このあと、日本代表は5月31日、『国立競技場』で開催されるキリンチャレンジカップ2026において、アイスランド代表と対戦。その後、FIFAワールドカップ2026本大会に臨む。
【ゴール動画】ピックフォードの無失点記録途絶える。破ったのは三笘
💥💥💥パーフェクトカウンター💥💥💥#三笘薫 と #中村敬斗 の2人で完結🤝— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) March 31, 2026
一度広げたボールを中村敬斗が
完璧なグラウンダークロスで通し
三笘薫がゲットゴール‼️‼️
これ以上ない最高のカウンター完結‼️
アウェイ日本が前に‼️
⚽️ 国際親善試合
⚔️ 日本 v イングランド
🔗 https://t.co/P0P89bVAR2 pic.twitter.com/afzszAEbaf