1千万円超をタイで浪費し借金苦、行き着いた先は「白昼の強盗殺人」　女性店主の命を奪った40代男、無期懲役に「重すぎる」と不服訴え【韓国】

韓国で真昼間に貴金属店の女性店主を殺害し、貴金属を奪って逃走した容疑で一審で無期懲役を言い渡された男が、判決を不服として控訴した。

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3月31日、法曹界によると、強盗殺人および強盗予備の容疑で起訴され、無期懲役の判決を受けたキム・ソンホ（42）は、前日に仁川（インチョン）地裁富川（プチョン）支部に控訴状を提出した。

キム・ソンホは、一審の量刑が重すぎて不当であるという点を控訴の理由に挙げているという。被告の控訴に伴い、本事件の控訴審はソウル高裁仁川院外裁判部で進められる予定だ。

キム・ソンホは今年1月15日午後12時7分ごろ、富川市遠美区（ウォンミグ）の貴金属店に侵入し、一人でいた50代の女性店主を凶器で刺して殺害した。

キム・ソンホ（写真提供＝京畿南部警察庁）

その後、時価2300万ウォン（日本円＝約240万円）相当の貴金属（純金の黄金の鍵、ベビーリングなど）と現金を盗んで逃走した疑いで拘束起訴されていた。

調べによると、キム・ソンホは海外滞在中にビザが切れて帰国した後、生活苦と借金の督促に追われて犯行を計画したことがわかった。彼は離婚手続きで財産分与を免れるために用意した資金や借入金など、約1億4000万ウォン（約1460万円）をタイでの遊興費に使い果たしていた。

キム・ソンホは犯行前、インターネット検索を通じて女性が一人で経営する貴金属店を物色し、凶器を事前に購入。犯行前日にはソウルや仁川一帯の貴金属店2カ所を下見するなど、緻密な準備を見せていた。

一審裁判部は「人の生命は絶対的に保護されるべき尊厳ある価値である」と強調し、「被告は犯行後、追跡を逃れるために服を着替え、何度もタクシーを乗り継ぎながらも金の相場を検索するなど、経済的利益の達成のみに没頭しており、非難の可能性は極めて高い」と判断した。また、「遺族が極刑を求めているにもかかわらず、被告は被害回復のための実質的な努力をしていない」と量刑の理由を明かした。

検察は一審の論告求刑公判で、キム・ソンホに無期懲役を求刑していた。現時点で検察側の控訴の有無は確認されていない。

なお、京畿（キョンギ）南部警察庁は身辺情報公開審議委員会を経て、キム・ソンホの身元情報（実名・顔写真）を公開している。

（記事提供＝時事ジャーナル）